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台股節後緊盯恒大效應 公股護盤備戰

藥華藥子公司產品 取得中國大陸學名藥藥證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

興櫃公司藥華藥（6446）代子公司佛山德芮可製藥公告，其學名藥產品琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER Tablet)取得中國大陸學名藥藥證。

佛山德芮可製藥為法德生技藥品公司間接持有80.01%的子公司，佛山德芮可製藥學名藥產品琥珀酸美托洛爾緩釋片(Metoprolol Succinate ER Tablet) 47.5mg及95mg的中國大陸藥品註冊申請，取得中國大陸國家藥品監督管理局核准的藥品註冊證書。

佛山德芮可製藥將與四環醫藥準備琥珀酸美托洛爾緩釋片在中國大陸市場上市銷售的工作。琥珀酸美托洛爾緩釋片的適應症是用於治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞的急性期後、預防心肌的死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀的功能性心臟疾病等。

根據中國大陸米內資料庫統計，琥珀酸美托洛爾緩釋片於2018年中國大陸城市公立醫院的銷售額約為人民幣13億元。

學名藥

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