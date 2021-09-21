擔心自己老宅是海砂屋？ 新北市府推免費鑑定

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聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市推出「新北挺安全方案」，全額出資協助有安全疑慮的建築物辦理海砂屋鑑定。圖／新北市都更處提供
新北市推出「新北挺安全方案」，全額出資協助有安全疑慮的建築物辦理海砂屋鑑定。圖／新北市都更處提供

921大地震至今已22年，新北市府謹記災害經驗，推出「新北挺安全方案」，全額出資協助有安全疑慮的建築物辦理海砂屋鑑定，歡迎對自家建物結構安全有疑慮的民眾提出申請。都更處表示，目前已有11處社區向市府申請海砂屋鑑定，其中蘆洲1處社區已完成海砂屋鑑定作業並經市府核備在案。

為保障市民安居樂業、住的放心，新北市全力推動政策「都更三箭」，並考量許多安全疑慮建築物在推動都市更新前期，常因資金籌措不易致整合卡關，故推出「新北挺安全方案」，只要符合申請資格者，市府便全額出資協助建築物辦理海砂屋鑑定，讓社區儘快確認自家建築物安全狀態，利於邁向都更之路。

都市更新處表示「新北挺安全方案」於去年8月5日公告受理申請後，已有11處社區向市府申請海砂屋鑑定，且皆整合土地及合法建築物所有權人同意比例達50%以上，期盼能早日完成海砂屋鑑定，並依鑑定結果建議辦理重建或結構補強，搭配市府多元都更政策，讓自家居住環境更安全、更適宜。

都更處指出，目前蘆洲區已有1處社區完成海砂屋鑑定作業並經市府工務局核備在案，該社區現正進行多元都更方案選擇，並持續努力整合所有權人同意比，往都更重建的路程邁進。

都更處表示，只要經過市府房屋健檢為應立即辦理結構修復建物，或經結構安全性能初步評估結果R>45，並整合1/2以上所有權人同意，且已成立管委會或已核准立案之更新會，即可向市府申請辦理「新北挺安全方案」，受理時間至明年12月31日止，對住家結構安全有疑慮的民眾，趕緊把握機會申請。

都更處表示，目前已有11處社區向市府申請海砂屋鑑定，其中蘆洲1處社區已完成海砂屋鑑定作業並經市府核備在案。圖／新北市都更處提供
都更處表示，目前已有11處社區向市府申請海砂屋鑑定，其中蘆洲1處社區已完成海砂屋鑑定作業並經市府核備在案。圖／新北市都更處提供

都更 海砂屋 都市更新

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