全國新建待售餘屋 新北、台中、桃園最多

內政部日前發布新建餘屋（待售）住宅概況，去年第四季建築物使用執照核發2.9萬宅，為近年來新高，但全國新建餘屋住宅數量連續4年減少，去年第4季減至6.9萬宅，為2016年來第3季新低。六都方面，新北市、台中市、桃園市最多；非六都則是新竹縣、彰化縣、苗栗縣最多。

內政部以地籍資料、房屋稅籍資料與台電用電資料，將屋齡五年內、仍維持第一次登記、且有銷售可能性的住宅，視為新建餘屋(待售)住宅。

分析歷年數量趨勢，自2014年第1季起，新建餘屋宅數開始逐年增加，2018年第2季達到相對高點8萬宅，2018年第3季至2019年第4季，則維持約7.5萬宅至7.8萬宅；但去年出現逐季減少趨勢，由第1季7.8萬宅，減至第4季少於7萬宅。

內政部分析，新北市因推案量大，宅數持續高於其他5直轄市；台北市自2019年呈現緩步減少趨勢，且宅數低於其他5都；桃園市自2017年第2季也緩步減少；台中市長期呈現緩增趨勢，至去年第4季增至近1萬；台南近2年增加同樣趨緩，維持5千宅左右；高雄市至去年第4季降至約8千宅。

據統計，六都各行政區新建餘屋（待售）住宅數量超過500宅的行政區，包括新北市的淡水、板橋、汐止、新莊、土城、中和、林口、新店、三重；台北市的中正區、中山區；桃園市的中壢、桃園、楊梅、龜山、八德、平鎮、龍潭。

台中市的南屯、北屯、西屯、大里、豐原；台南市的永康、善化、安南；高雄市的左營、三民、楠梓、鳳山、鼓山。