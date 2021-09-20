預售屋紅單變紅包 內政部：同屬違法轉售最高罰百萬

目前房市遞延性買盤傾巢而出，市場熱鬧有餘，雖然7月1日實價登錄2.0已上路，嚴格禁止紅單（購屋預約單）轉售給第3人，但是上有政策下有對策，坊間最近已傳出有用30萬元「賺紅包錢」名義，來變相轉售預售屋權利的案例。內政部地政司對此明確表示，有對價關係就屬違法轉售，最高可罰百萬元。

近年因為紅單炒作盛行，為使不動產交易資訊更加透明即時，並減少投機炒作，預售屋新制也將紅單納管，建商如有使用紅單銷售，也不得有保留出售等事項，以保障承買人，買家也不得將預售屋紅單轉售予第3人，若違反規定，將按違規戶數處15萬至100萬元罰鍰。

內政部日前首度與19個縣市政府，全面發動聯合稽查56個預售屋建案，其中有36個建案違規，占比超過6成。這次稽查發現有48個建案使用紅單，其中1個建案使用的紅單違反規定，將按其違規戶數，每戶處罰15至100萬元。內政部表示，中秋連假有不少民眾前往賞屋，也會密切嚴查928檔期預售屋建案銷售情形，如有蓄意哄抬或重大違規，將迅查嚴處。

近期有投資客在售屋平台上，因好不容易抽到某預售屋案的紅單，但想讓出又擔心觸法，所以想出「簽私約、日後再正式換約」方式轉讓，「費用就是30萬元紅包錢」，刊登訊息也未提及預售屋紅單。

景文科技大學財金系副教授章定煊表示，用「紅包」來規避轉紅單轉售，首先是可能有逃漏稅的問題，其次是恐衍生許多交易糾紛，因為在正式換約前，若建商、賣方任何一端無法履約，或買方中途反悔不買，這個帳要算誰的？還有，投資客是自己想轉讓？還是有不肖建商刻意透過投資客大量轉讓？這將使實價登錄價格失真。