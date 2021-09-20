微風周年慶首4日逆勢年增2成 估連假帶動業績成長逾5成

百貨中秋商機疫情攪局，微風廣場周年慶首四日「逆勢」年增兩成，並預估秋節連假將帶動整體業績成長超五成。

今年大環境受疫情影響頗深，但微風周年慶首四日對比去年同期業績仍「成長兩成」，尤其精品及寢具業績表現亮眼，新開幕的Simmons旗艦店帶動二樓人流，也使寢具業種於周年慶首兩日有破千萬表現。

中秋聚餐，微風廣場周年慶期間各主題餐廳中午及晚間餐期皆為客滿狀態，且需現場排隊。餐飲業績對比上週「成長四成以上」。明日中秋節訂位，晚餐時段上海茶樓、香茅廚，訂位狀況落在八成；22:02火鍋、鍋Bar訂位則在六成左右。

週六日兩天，以精肉、海鮮食材及熟食特別熱銷，比起平時成長兩到三倍，歐美日烤肉燒肉醬及海鹽香料等同步攀升，今年主打的熟食三大天王豬腳、炙燒牛肉、肋排以及串燒盛合等銷售更倍數成長，微風預估秋節連假將帶動整體業績「成長超過五成」。

微風表示，連假期間統計至目前為止，熱銷榜冠軍是首次在台灣舉辦的日本滋賀物產展特別引進的日本滋賀名物千成亭名物—「滋賀近江牛組合」，首賣消息曝光後，原本一組兩萬元超限量25組販售，現僅剩五組，微風已再度追加。

緊追其後，是特別為今年中秋推出的「特製美國Prime無骨牛小排＆燒肉片組」，原價3000元，中秋烤肉價八折為2400元， 9月17日至9月19日，三天熱銷近百組。