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被控強勢介入搶職福小金庫 漢翔：高層理念被同仁認同

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

漢翔公司職工福利委員會日前選舉主任委員，資方被控強勢介入力搶職福小金庫，運用經營上優勢地位，介入工會活動，操作當選應由勞工主導之職工福利委員會主任委員，主導管理運用財產高達數千萬元的漢翔公司職工福利委員會；漢翔公司今天強調，這是人民團體的選舉，公司代表佔5席，勞方16席，選舉結果仍由董事長胡開宏當選，表示公司高層的管理理念被同仁認同。

爆料者說，漢翔公司資方以優勢地位，分裂工會造成勞勞相爭是台灣勞工界的悲哀，資方不當影響、妨礙或限制工會之組織與活動之作為已違反工會法規定。

據了解，選舉當天，工會的幹部會議提案修投票規定，要將無記名投票改為記名投票，對於不聽工會指揮的委員要行使召回的權利，當時勞方委員有16票，資方5票，在選舉前勞方8票棄權退出投票，選舉結果董事長胡開宏以12票當選，1票投廢票。

事後胡開宏曾說明，他會選主委有三目的：一、能將公司資源注入職福會形成重點。二、主委只是虛位，一切以委員決定。三、有督導機制讓財務透明化。

漢翔公司 投票

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