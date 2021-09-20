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桃園好市券2.0加碼8萬人中獎 10/1上路適用4大消費場所

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府發放「桃園好市券2.0」共8萬人抽中免費200元，10月1日起上路。圖／經發局提供
桃園市政府發放「桃園好市券2.0」共8萬人抽中免費200元，10月1日起上路。圖／經發局提供

桃園市政府提前五倍振興券暖身，9月推出「桃園好市券2.0」加碼發放8萬份，每份2張100元，市政府經濟發展局日前抽中8萬名幸運兒，可前往7-11超商憑簡訊ibon機領取，局長郭裕信今天上午表示，桃園好市券2.0預定10月1日起免費使用，適用於傳統公有市場、觀光夜市觀光工廠、休閒農場，將提振桃園服務業。

市政經發局表示，繼桃園好市券1.0發放2.5萬份，免費200元至傳統公有市場、觀光夜市消費受到好評，市府9月再推出桃園好市券2.0 ，加碼擴大發放8萬份，免費200元（100元2張），民眾憑市民卡上網登記抽籤」，統計35萬人登記抽籤，抽出8萬人，中籤率 2.2%。

郭裕信表示，市政府繼推出好市券1.0發放使用後，再推出好市券2.0抽出8萬份也已完畢，好市券2.0使用期間自10月1日至10月31日止，中籤市民可憑兌換序號至7-ElEVEN ibon機台取票，至傳統公有市場、觀光夜市、觀光工廠、休閒農場4大場所免費消費，帶動桃園產業復甦。

桃園市政府發放「桃園好市券2.0」共8萬人抽中免費200元，10月1日起上路。圖／經發局提供
桃園市政府發放「桃園好市券2.0」共8萬人抽中免費200元，10月1日起上路。圖／經發局提供

觀光工廠 夜市 振興券

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