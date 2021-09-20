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沛波營運總部喬遷啟用 產能倍增營運前景可期

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）今（20）日舉辦營運總部喬遷典禮，由台鋼集團會長謝裕民與沛波董事長蔡玉葉共同主持。日前沛波才舉行彰濱加工新廠啟用典禮，新產能投入後加工量將躍居全台前三大。

沛波於彰濱工業區興建的營運總部占地約7,000坪，除了營運總部外包括自動化鋼筋加工生產線，以及充裕的鋼品倉儲空間，從去（2020）年1月舉行動土典禮後，歷經一年多施工，雖期間受到疫情及缺工等因素影響，仍於預訂時程內完工，並於今日舉行喬遷典禮。

總經理楊韻蒔表示，受惠國內需求持續暢旺，沛波產能供不應求，近年持續擴廠因應，預計新廠投產後沛波年產能將從20萬噸擴增至40萬噸，為大台中地區的主要供料據點，這也代表沛波在北、中、南三地架構的自有加工廠與通路的最後一塊拼圖到位，除可以對客戶提供更好的服務外，更有助於推升營運成長動能。

沛波表示，隨著鋼價連續走揚與國內營建工程需求釋出，沛波完成全台營運與通路布建後，不僅貼近客戶端市場需求，且隨著新增產能效益的持續顯現，將提升公司營運業績，對未來業績展望持續樂觀。

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