高鐵延伸房市熱！台灣房屋屏東、宜蘭雙展店

高鐵延伸計畫拍板，往北將串接至宜蘭，往南則延伸至屏東市區，讓這兩個蛋白都會區，房市跟著強強滾，台灣房屋火力全開強勢布局，9月18日、19日中秋假期接連兩天在屏東及宜蘭地區展店，兩店面皆插旗蛋黃市中心，將全面啟動在地最專業、最完善服務。

台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯表示，經過疫情淬鍊，房仲進入多元化、精緻化、雲端化服務的新時代，台灣房屋除提供完整的創業輔導系統，並透過老將經驗傳承，結合新血的熱情活力，發揮友愛、親善、溫暖的品牌精神，打造共好共榮的團隊。

進駐屏東房市一級熱區，台灣房屋中正豪傑加盟店店東郭承豪說，屏東中正路商圈車流人流密集，屬於住商混合區，不論住宅或店面需求都相當旺盛，屏東人以前都愛透天，隨著少子化，居住習慣也逐漸轉變，如今對華廈大樓接受度也增高。

他表示，新透天產品也多以小坪數為主流，相對讓中古大坪數車墅更顯稀貴，一釋出就搶手。

郭承豪認為，屏東生活機能不比大城市差，房價負擔也遠比其他城市輕鬆，未來受惠高鐵延伸六塊厝、屏東科技產業園區擴區等建設題材加持，屏東將晉升為西部科技走廊一日生活圈成員，未來房市也將成為矚目焦點。

台灣房屋表示，郭承豪為屏東子弟，今年31歲，年輕人當頭家，除了拼勁，對不動產更有著高度熱誠，不但對屏東城市發展精準掌握，擁有法律系高材生的背景，對各項專業法規更是精通熟稔，同時長期跟著當代書的爸爸身邊實戰多年，也積累了深厚的買賣實務經驗。

他認為，房市買賣不只講法，也靠情理，房仲的角色就是完美扮演客戶溝通師，選對創業舞台更是邁向成功的一大助力。

他說，台灣房屋提供相當龐大的資源後勤，讓他在短短籌備期內，從原本的5人班底，迅速廣招人才增員至12人，並提供專業培訓課程幫助新人快速上手，有了厚實的團隊戰力，更能讓他能為熱愛的屏東鄉親全力以赴，提供最優質的服務。

在宜蘭，台灣房屋宜興成功加盟店，就位在熱鬧的宜蘭車站旁，一旁還有知名的觀光景點「幾米公園」及「新月廣場」。

台灣房屋宜興成功加盟店店東林振源表示，車站商圈不僅人潮商機熱絡、生活機能成熟，受惠高鐵延伸宜蘭計畫，雖然站體位置尚未拍板，北北基宜一日生活圈儼然形成，已為宜蘭房市注入一劑強心針。

林振源觀察，後疫情時代，防疫宅觀念漸夯，不少雙北民眾偏好郊區置產，除了自住也作度假屋，尤其宜蘭的農舍和農地，今年買氣更比去年提升了3~5成，農地價格更上揚1~2成，更讓宜蘭未來房市發展，前景可期。