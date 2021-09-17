郭元益傳家酥皮系列跨界變身 爆漿流沙、黑橋牌入餡

今年中秋節有驚喜！不僅有台灣設計師聶永真操刀的閃亮時尚包裝，年銷450萬顆的冰沙餡餅、蛋黃酥、只有中秋才吃得到的綠豆椪等人氣酥皮系列，與融入中式糕餅技法的精緻西式餅乾組合，「郭元益x聶永真embrace擁抱」聯名禮盒（850元／盒）一口氣全包，送禮時尚搶眼。

特別的是，今年中秋郭元益首度結合在地一甲子的肉品專家黑橋牌推出聯名伴手禮，郭元益X黑橋牌誠意典藏（650元／盒）、晶采獻月（520元／盒），台灣南北老字號品牌前所未有攜手合作。

郭元益副總經理郭建偉表示，郭元益旗下冰沙餡餅、蛋黃酥、鳳梨奶黃酥以及中秋限定的綠豆椪等酥皮系列，每年約售出450萬顆，近年來因應當代人飲食習慣改變，不但採用國內外優質原料，口感上減糖10%，尺寸上也開發方便優雅一口吃、多人享用的迷你版組合。

郭建偉說，看準民眾喜歡甜而不膩，郭元益今年秋節擴大鹹甜口味開發，招牌酥皮禮盒系列的經典傳承-全月（600元／盒），全新推出流動鹹蛋奶黃線的烏沙流心酥，香滑濃郁的爆漿感，持續展現台式糕餅多元樣貌。美好時光月禮（售價380元）中的迷你金沙蛋黃酥、迷你金沙芝麻酥，使用宜蘭紅土醃製40天的鹹鴨蛋，與高雄九號紅豆、紅茶、天然奶油、海藻糖熬製餡料，口感完美平衡。

此外，郭元益與台灣香腸肉品指標品牌黑橋牌跨界合作，將黑橋牌手工炒焙的豬肉入餡，推出郭元益ｘ黑橋牌「誠意典藏」伴手禮盒；此外，禮盒中的厚燒條子肉乾-泰式檸檬風味與黑豬厚燒條子肉乾，適合居家享用零嘴或團圓賞月上桌。

郭建偉補充，疫情氛圍影響生活改變，郭元益特別推出把心意印在餅上的迷你祝福冰沙-健康伴手禮盒（200元／盒），在雪白的餅皮上印有手感的「平安、健康、幸福、開心」等祝福字樣，限量3,000盒，並有其他客製化需求，可透過郭元益門市或至官網預訂，從選餅、選字、選包裝，擴大企業送禮與特殊節日送禮商機。

為了便利民眾宅在家採購，郭元益除強化網購服務與全台門市開通foodpanda外送服務，郭元益士林總店每到中秋最受歡迎的現烤月餅，今年也將首次結合外送平台，讓民眾不用到現場排隊，在家就能享用蛋黃酥、冰沙餡餅等現烤月餅的美味。