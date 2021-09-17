撐不下去了！郭明忠創辦「聖加海南雞飯」百貨全撤

又有一家老牌餐飲來不及等到五倍券！專門進駐百貨小吃街的「聖加海南雞飯」的頂威、頂聖企業，昨（16）日深夜毫無預警發文給各大百貨，宣布「撐不下去」，今（17）起退出所有百貨美食街，連設備都無力處置，希望由百貨公司處理。

聖加海南雞飯進駐台北101、遠東SOGO百貨、新莊宏匯廣場等各大百貨美食街，是老牌的東南亞餐飲品牌，卻無預警在今日全數撤出，讓百貨業者十分驚訝。

頂威、頂聖企業發文給百貨表示，去年疫情爆發，雖然虧損卻也依然能配合百貨營運，但自今年疫情升級三級警戒，整體業績下滑，剩下不到10至20%，每月虧損嚴重，對於已吃緊的運營資金更雪上加霜，難以支撐公司人事、食材、管銷等龐大支出。

該公司向百貨表示「撐不下去了」，櫃位遺留的設備更是無力取回，還宣告「無償任憑百貨公司處置」；此外，該公司還表示，未實現領取的剩餘營業額貸款，如果百貨業者能支付給他們，將作為員工薪資，甚至還表示「如果因制度不允許，我們也無怨言，希望在疫情期間能換位思考，了解廠商痛苦的決定。」

根據頂威企業的求職網站，該公司創立於1985年，是新加坡與台灣合資公司，創辦人為新加坡餐飲食品界名人郭明忠，早期以龍鬚糖在台起家，後續在各百貨商場設立聖加南洋小品，引入南洋街坊美食，為早期飲食文化交流的推手。

1991交手由黃惠美經營，郭明忠返新加坡創立大食代、麵包物語、吐司工坊等知名品牌之經營母體投資公司。

頂威企業有限公司在台灣經營聖加南洋小品，同時引入麵包物語、三巡海南雞飯、聖加娘惹糕，在台經營跨國餐飲服務。

有百貨業者表示，在疫情期間，可說盡了一切努力，包括戴口罩、作隔板、每天清消，許多餐飲業者等不到取消停止內用，就這樣結束營業，雖然知道政府無論是拚疫苗普及率，或努力紓困振興，但都希望「救命於斷氣之前」，否則將有更多餐飲歇業未爆彈，將在下半年持續發生。