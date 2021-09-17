和潤成立子公司 發展重車分期
和潤企業（6592）與和昭共同成立子公司，負責重車分期付款業務， 目的在於整合集團重車分期業務，以前和潤，和昭各自承作重車，未來這家新設的子公司將由和潤主導。
和潤企業17日公告表示，和潤公司董事會議通過設立子公司，新設立之子公司（尚未命名），將以8.1億元取得新設立81%之子公司。
和潤上半年營收獲利創新高，其中業務面，車輛分期業績較去年同期成長逾20%、機器設備分期成長逾70%、一般商品分期逾140%，當中以大型商用客貨車、機車分期成長最大。
今年下半年營運重點則會著重在布局綠色能源事業與綠色金融，因為碳中和是國際趨勢，也是ESG永續經營策略之一。
另一項重點是今年成立綠能專責單位，發展綠能事業，投資新能源等業務，目前於全台北、中、南皆有簽約太陽能案場，期望推動能源轉型，並致力於發展對環境有益的智能解決方案。
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