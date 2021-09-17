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922世界無車日 愛買與ChargeSmith邀電動車主做公益

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導
愛買／提供
愛買／提供

世界無車日，愛買量販與宅電 ChargeSmith邀請電動車主做公益。9月22日電動車主至愛買板橋南雅店和台中水湳店使用電動車充電樁充電並於賣場（美商街除外）消費完畢後，至充電裝置旁活動看板掃描QRCODE並填寫資料即可參與。

若符合活動資格，愛買將捐30元給「台灣綠能公益發展協會」，捐款款項將支持「綠能公益100+」倡議活動，用於購買太陽能板、並將綠電淨收益回饋社福或弱勢團體。

9月22日為世界無車日，1998年由法國發起，呼籲正視空氣汙染問題，鼓勵車主減少自駕車的使用，改搭乘大眾運輸、走路或騎自行車，目前已吸引近1500個城市加入並推廣此項活動。近年來各國皆希望達成零排放，汽車電動化也成為當下各國重點政策之一。

今年愛買與 ChargeSmith充電站地圖App一同邀請電動車主響應世界無車日，體驗友善電動車賣場之綠色生活，車主完成指定任務，愛買量販將捐款給公益單位，支持綠能美好行動計畫。

為展現企業CSR，打造更友善的電動車主使用環境，愛買為量販首家積極佈局設置EV充電樁的賣場，讓車主把日常購物與EV充電結合，更有效率使用時間，目前有兩家分店（板橋南雅店、台中水湳店）完成設置EV充電樁，預計9月底前台中復興店將有知名車廠充電站進駐，愛買宣布未來將持續擴大賣場EV充電樁設置，預計年底前裝設30座以上。

愛買表示，電動車屬於非排放性交通工具，可以協助減少空污和增益民眾健康，愛買看好未來電動車市場，超前部署在賣場場域內佈局充電設施，邀請電動車主提早體驗美好的綠色生活模式。

電動車 綠能 捐款

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