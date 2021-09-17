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萬海辦「昌春輪」及「安春輪」線上命名儀式暨公益捐贈

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海鑑於新冠肺炎防疫考量，以線上雲端會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。圖／業者提供
萬海鑑於新冠肺炎防疫考量，以線上雲端會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。圖／業者提供

萬海航運（2615）於今（17）日上午舉行新造船「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」線上命名儀式暨公益捐贈。

此次新船命名儀式，萬海鑑於新冠肺炎防疫考量，以線上雲端會議模式進行，由萬海航運台北總部、船廠以及命名人共同連線，進行新船命名儀式。命名儀式特別邀請遠東新世紀股份有限公司行政總部副總經理吳麗香與深圳市興農進出口有限公司副總經理譚彥麗，分別擔任「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」的命名人。

「WAN HAI 289昌春輪」及「WAN HAI 290安春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪之第六及第七艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。本系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

本次命名之「WAN HAI 289昌春輪」將率先於9月30日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海航運日本關西－越南航線，提供客戶優質的運送服務。

萬海航運秉持著「We carry，We care」的理念，期盼能將愛心傳遞到需要幫助的地方，今日以簡單隆重的線上模式舉行命名儀式，樽節的費用特別安排慈善公益，分別捐贈物資給位於廣東省的中山市向日葵社會工作服務中心與東莞市社會捐助接收站。

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