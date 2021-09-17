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達飛上周宣布凍漲運費後 本周運價指數再創高

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

全球第三大貨櫃船運業者法國達飛（CMA CGM）上周宣布凍漲即期運費後，本周的運價表現市場觀注，最新一期貨櫃輪市場運價SCFI（上海出口集裝箱運價指數）最新一周指數來到4622.51還是上漲1.19%，再度刷新歷史紀錄。

貨櫃輪運價及運價指數不斷創新高，遠洋線或近洋線所有主力航線運費全部都上漲，僅西非價格小跌5美元，遠東到歐洲、地中海及美東等主要航線運價都續創新高，遠東-美西則是開平盤，日本、東南亞、韓國都開始上漲。

達飛海運（CMA CGM）9日無預警宣布，考量長期客戶關係，即日起至明年2月止，旗下所有子公司即期（現貨）運價凍漲，國內的海運業者認為，CMA有自己的考量，市場供需還是非常吃緊，運價當然不會有太大變化，小漲、小跌應該是近期最佳走勢。

本周最新運價出爐，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7524美元，漲幅1.19%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到11,759美元，漲幅0.24%，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達到6,322美元，較前一周持平。

目前碼頭塞港情形無解，這個情況推估會延續到2022年上半年，要看各港口的作業概況，也有可能會出現全年都塞港的情況；航商運價凍漲，市場需求強勁，仍可透過其他附加費用方式加價，基本運價只是參考用，對於貨主來說，能不能準時把貨送到客戶手上才是最重要。

航線

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