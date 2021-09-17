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東元父子續戰 黃育仁保住菱光股權 秋節後續穩東友

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
東元父子角力持續，東元會長黃茂雄瞄準兒子黃育仁（圖）主導的菱光科技及東友科技，發動收購。圖／聯合報系資料照片
東元父子角力持續，東元會長黃茂雄瞄準兒子黃育仁（圖）主導的菱光科技及東友科技，發動收購。圖／聯合報系資料照片

東元7月已改選完董事，但會長黃茂雄與其長子、菱光和東友董事長黃育仁間的角力，並未因此結束，第二回合的收購攻防戰接續展開。黃育仁旗下的菱光今天（17日）召開股臨會討論現金增資私募普通股案，試圖拉進盟軍馳援，以稀釋黃茂雄股權，該案順利表決通過。

菱光、東友2家公司是黃育仁的股權大本營，若無法穩住經營權，他這次以菱光法人代表名義選上的東元董事，也會被撤換拔除。因此老黃及小黃雙方各以銀彈攻勢接連發起公開收購菱光、東友，黃育仁也非省油的燈，召集菱光董事會、實施庫藏股，並召開菱光的股臨會討論現金增資私募普通股案。

黃育仁守住菱光後，接著就要在9月24日召開東友股臨會，發動全面改選董事反制，要趕在老黃取得過半股權之前「強化保護力」，預計通過相關有利決議，安排好向心力強、目標一致的董事人選，並剷除老黃董事勢力。

這次東友將改選11席董事，黃育仁陣營提足額11席，但黃茂雄陣營竟只提名4席參選，由於人數並未過半，等於黃育仁也可保住東友，維持既有優勢，守住經營權。

黃育仁 黃茂雄 經營權 東元

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