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陽明強化產學合作培育人才 提升產業競爭力

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）董事會於今（17）日通過贊助國立臺灣海洋大學及國立高雄科技大學之教學設備捐贈與更新案，強化陽明海運與各校之產學合作內容，除結合校方優秀師資提供紮實之實務操作訓練外，亦透過改善老舊設備降低學生學用落差，另更藉由後續訓練合作專案，利用捐贈之設備精進船員職能訓練，提升船員專業能力，達成航運產業與人才共同成長，企業經營與校方人才培育雙贏局面。

海勤人員身為船舶運輸中一線人員，必須面對及處理各式接踵而來的挑戰，其專業知識及技能之提升攸關公司未來競爭力；國立臺灣海洋大學及國立高雄科技大學為國內培育船員主要教育培訓單位，豐富完整的教學訓練設備及師資，可以協助陽明海運培育出最優秀船員及作為公司船員職能提升的最佳合作夥伴，除國際公約所要求的各項證書之外，船上重要設備的操作、維護保養及檢修能力更是船舶航行安全的必備條件。

本次合作係基於與各海事學校長期合作互信的基礎進行規劃，所有實作設備捐贈將以陽明海運目前船舶使用之廠牌及型號為主，並規劃於2021年及2022年完成，藉以降低疫情造成海事科系的實習窘境、彌補航運業界的船員人力缺口，同時針對公司船員專業能力訓練有效提升，積極防止船舶意外事件之發生。

陽明海運目前已與個別海事學校合作成立產學專班招募有志學子，而本次教學設備捐贈與更新，將更進一步將教育訓練與產業需求接軌，由學校與企業共同培養優秀海事專業人才，亦協助陽明海運精進船員職能，企業資源得以有效協助社會共同成長，並具體呼應聯合國「SDG4 優質教育」及「SDG8就業與經濟成長」之永續發展目標。

陽明海運

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