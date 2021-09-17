快訊

長榮機師違反防疫規定 民航局開罰機師40萬元、業者200萬元

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「好好園館」開幕營運 帶動台灣高齡產業重要基地

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「好好園館」歷經一年的試營運，今日正式開幕營運。記者宋健生／攝影
「好好園館」歷經一年的試營運，今日正式開幕營運。記者宋健生／攝影

在急速高齡化的社會中，怎樣的居住環境能夠讓人安心、快樂地變老，是許多人關注的議題。由靜宜大學社工系教授紀金山一手催生的「好好園館」，歷經一年的試營運後，今（17）日正式開幕營運。

紀金山當場宣示：在這裡居住生活的人們不分年齡、不只可以得到妥善照顧，更可以透過各種形式，成就自我實現。

開幕典禮由紀金山與光田醫院院長王乃弘、靜宜大學校長唐傳義等人共同主持，台中市副議長顏莉敏、社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展等人也到場見證，一起為「好好園館」和「好瓦文旅」揭牌，並參與這場「好好到老」的新社會運動。

紀金山表示，未來的高齡社會中，居住是必須面對的重要課題。但房子只是一個容器，重點是人們在裡面可以選擇過怎樣的生活。「好好園館」從創辦之初就廣受各界矚目，如今正式開幕，勢必會成為帶動台灣高齡產業的重要基地。

「好好園館」位在台中沙鹿區靜宜大學附近，從2014年開始著手規劃，針對台灣超高齡社會最核心的照顧與孤獨問題，努力為國人找出了如何好好生活的解方，並將設計實際付諸行動。園館在去年底完工後，經歷約一年的試營運，今天正式開幕營運。

紀金山表示，在這裡不分年齡，只要對於共居有共識也有期待，就能透過跨代互惠交換及自我實現，「讓值得珍惜的高齡生活，擁有更多快樂、健康、希望」。

「好好園館」利用兩層樓27間的旅館、40個獨立產權的住宅，再加上6個店鋪，建立起短、中、長期共居的創新模式。這裡有合法旅館可以體驗歡樂的共居假期，有月租型的安心家園可以療癒身心，還有年租甚至終身居住的青銀共居服務住宅可以好好到老。

人都會有病痛、身體不便的時候，當家中沒有家人可以幫忙時，這種不安和不便的情況，最讓人覺得孤單、無助。

「好好園館」的環境與特色，藉由短住而長居、透過住戶間的日常互動、生活管家的關注陪伴，到串聯居家服務、醫護系統的專業服務，以滿足人生活裡的功能需要，進而由淺而深地融合成一種非血緣的類家人關係社群。

住戶在寬敞的共居環境裡可以連結彼此，因而免於孤獨；這雖然是租賃住宅，每戶都是產權獨立，可以體現每個人的特質和需求，創造更為豐富的生活品質與風格；而附服務住宅所串聯的服務和醫療資源，又比一般家戶更能提供有照顧需要時的專業服務。

紀金山說，在這個既開放又連結的新形態住宅，現場提供了一個個住戶各具特色的入住故事，還有「好好家族」有趣的共居活動經驗分享，充分說明了「好好園館」在形態上明顯不同於既有的養護機構、護理之家等住宿機構，在理念與執行上也與民間部門的養生村或政府設置的老人住宅有很大的差別。

另外，在辦過十幾場好好生活營之後，園館也將推出最新的共享旅行-「夢想共居30天」，紀金山強調，不管幾歲，只要還想持續學習、有想像力與行動力，願意突破既有的刻板印象與限制，歡迎一起在熟悉的台灣，加入這場一個月為自己而活，獲得一段十年難忘獨特經歷的夢想旅行。

至於好瓦文旅，就藏身在好好園館的三五樓。這裡設備新穎、空間寬敞，還有24小時開放的書店，而且每個房間都是不一樣的裝修，房門前都各有一本特別的書，等著閱讀。

「好好園館」開幕營運後，將成為帶動台灣高齡產業的重要基地。記者宋健生／攝影
「好好園館」開幕營運後，將成為帶動台灣高齡產業的重要基地。記者宋健生／攝影

金山 宜大

延伸閱讀

影／38議員連署台中自購疫苗 盧秀燕：市府買單全國用嗎？

空姐「密切接觸」曖昧？ 台中衛生局長：只是防疫用語

獨／最早與長榮機師接觸空服員 明檢疫14天滿採陰即出關

機師確診案燒到台中！防Delta台中急篩1空姐+9家人

相關新聞

東元父子續戰 黃育仁保住菱光股權 秋節後續穩東友

東元7月已改選完董事，但會長黃茂雄與其長子、菱光和東友董事長黃育仁間的角力，並未因此結束，第二回合的收購攻防戰接續展開。...

「好好園館」開幕營運 帶動台灣高齡產業重要基地

在急速高齡化的社會中，怎樣的居住環境能夠讓人安心、快樂地變老，是許多人關注的議題。由靜宜大學社工系教授紀金山一手催生的「...

國道服務區加強防疫措施 確保休憩用餐安全

因應中秋連假大量出遊的用路人潮，國道各服務區持續加強各項防疫作為，確保用路人行駛高速公路中途休憩及用餐之安全性。

還在炒房？預售屋新制首度稽查 6成建案違規

預售屋新制7月1日上路，內政部昨（16）日首度聯合19個縣市政府全面發動聯合稽查，總計稽查56個預售屋建案，36個建案違...

長榮航再獲肯定 獲選全球最佳國際線航空公司第三名

長榮航空（2618）日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，評選為2021全球最佳國際線航空公司(Wo...

建商不忍了！全台928旺季推案直逼6千億

悶壞了？雖然今年5月以來疫情肆虐，加上實價登錄、房地合一新制上路，房市輪番受挫，但據591新建案最新統計，被視為下半年房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。