「好好園館」開幕營運 帶動台灣高齡產業重要基地

在急速高齡化的社會中，怎樣的居住環境能夠讓人安心、快樂地變老，是許多人關注的議題。由靜宜大學社工系教授紀金山一手催生的「好好園館」，歷經一年的試營運後，今（17）日正式開幕營運。

紀金山當場宣示：在這裡居住生活的人們不分年齡、不只可以得到妥善照顧，更可以透過各種形式，成就自我實現。

開幕典禮由紀金山與光田醫院院長王乃弘、靜宜大學校長唐傳義等人共同主持，台中市副議長顏莉敏、社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展等人也到場見證，一起為「好好園館」和「好瓦文旅」揭牌，並參與這場「好好到老」的新社會運動。

紀金山表示，未來的高齡社會中，居住是必須面對的重要課題。但房子只是一個容器，重點是人們在裡面可以選擇過怎樣的生活。「好好園館」從創辦之初就廣受各界矚目，如今正式開幕，勢必會成為帶動台灣高齡產業的重要基地。

「好好園館」位在台中沙鹿區靜宜大學附近，從2014年開始著手規劃，針對台灣超高齡社會最核心的照顧與孤獨問題，努力為國人找出了如何好好生活的解方，並將設計實際付諸行動。園館在去年底完工後，經歷約一年的試營運，今天正式開幕營運。

紀金山表示，在這裡不分年齡，只要對於共居有共識也有期待，就能透過跨代互惠交換及自我實現，「讓值得珍惜的高齡生活，擁有更多快樂、健康、希望」。

「好好園館」利用兩層樓27間的旅館、40個獨立產權的住宅，再加上6個店鋪，建立起短、中、長期共居的創新模式。這裡有合法旅館可以體驗歡樂的共居假期，有月租型的安心家園可以療癒身心，還有年租甚至終身居住的青銀共居服務住宅可以好好到老。

人都會有病痛、身體不便的時候，當家中沒有家人可以幫忙時，這種不安和不便的情況，最讓人覺得孤單、無助。

「好好園館」的環境與特色，藉由短住而長居、透過住戶間的日常互動、生活管家的關注陪伴，到串聯居家服務、醫護系統的專業服務，以滿足人生活裡的功能需要，進而由淺而深地融合成一種非血緣的類家人關係社群。

住戶在寬敞的共居環境裡可以連結彼此，因而免於孤獨；這雖然是租賃住宅，每戶都是產權獨立，可以體現每個人的特質和需求，創造更為豐富的生活品質與風格；而附服務住宅所串聯的服務和醫療資源，又比一般家戶更能提供有照顧需要時的專業服務。

紀金山說，在這個既開放又連結的新形態住宅，現場提供了一個個住戶各具特色的入住故事，還有「好好家族」有趣的共居活動經驗分享，充分說明了「好好園館」在形態上明顯不同於既有的養護機構、護理之家等住宿機構，在理念與執行上也與民間部門的養生村或政府設置的老人住宅有很大的差別。

另外，在辦過十幾場好好生活營之後，園館也將推出最新的共享旅行-「夢想共居30天」，紀金山強調，不管幾歲，只要還想持續學習、有想像力與行動力，願意突破既有的刻板印象與限制，歡迎一起在熟悉的台灣，加入這場一個月為自己而活，獲得一段十年難忘獨特經歷的夢想旅行。