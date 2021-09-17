19縣市預售屋大稽查 六成建案違規將嚴處

內政部今（17）日表示，在預售屋新制7月1日上路後，首度聯合19個縣市政府（不含離島縣市）全面發動聯合稽查，總計稽查56個預售屋建案，其中有36個建案違規，違規案件占比約64％，將由縣市政府儘速進行裁處。

內政部表示，依照預售屋新制規定，銷售預售屋業者在銷售前，應先將預售屋資訊及買賣定型化契約，報地方政府備查，如有使用紅單（購屋預約單）銷售，也不得約定有保留出售等事項。

本次稽查結果發現，一個建案未報備查即進行銷售，將予處罰3萬元至15萬元；另有48個建案使用紅單，其中一個建案使用的紅單有違反規定情形，將按其違規紅單戶數，每戶處罰15萬元至100萬元。

內政部表示，另依新制規定，業者簽訂的買賣契約，必須符合《定型化契約應記載與不得記載事項》規定，本次稽查發現有12個建案違反規定，包括水電及瓦斯內管線費用，未約定由賣方負擔、交屋保留款低於房價總價5％，及未提供履約擔保證明文件影本等，亦將按其契約違規戶數，每戶處罰6萬元至30萬元。

本次稽查另發現四個建案代銷業者，在廣告未註明業者名稱；七個建案於收取定金單據，或簽訂買賣契約書時，未指派不動產經紀人簽章。內政部表示，上述情形將依《不動產經紀業管理條例》規定，處罰6萬元至30萬元；另有三個建案委託代銷契約未備查，亦將依條例規定處罰3萬元至15萬元。

內政部表示，稽查發現有20個建案銷售中心或樣品屋，未取得合法建築使用文件，將依《建築法》等規定，要求業者限期改善或裁罰。

內政部指出，這次聯合大稽查是由19個縣市政府，會同地區國稅局同步辦理，中央方面也有內政部、行政院消保處、公平會等，派員至新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市等七個預售屋主要銷售縣市，與當地縣市政府共同稽查；稽查所掌握的各項事證，均已由權責機關帶回查證並進行裁處。

內政部提醒，預售屋交易期間長，容易受市場因素影響，購買時應多瞭解相關建案資訊，審慎評估合理市場行情，以及自身負擔能力，切勿受廣告或現場銷售熱潮的誤導；同時籲請業者於推案銷售前應先了解相關規範並務必遵守，以免受罰。