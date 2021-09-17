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安平港百億投資案簽約 打造全台最大水岸綜合度假城

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導
台灣港務公司陳劭良總經理及三地集團南仁湖育樂鍾嘉村董事長代表雙方簽約，並由交通部祁文中次長、台南市黃偉哲市長及港務公司李賢義董事長共同擔任簽約典禮見證人。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司陳劭良總經理及三地集團南仁湖育樂鍾嘉村董事長代表雙方簽約，並由交通部祁文中次長、台南市黃偉哲市長及港務公司李賢義董事長共同擔任簽約典禮見證人。圖／台灣港務公司提供

台灣港務公司今（17）日於安平港水岸複合觀光遊憩區開發預定地舉辦「安平港水岸複合觀光遊憩區投資簽約典禮」，由南仁湖育樂正式進駐安平港投資，規劃打造全國最大水岸綜合度假城，未來可望為大台南地區帶來103.4億元投資，並創造1,000以上就業機會。

這次活動由台灣港務公司陳劭良總經理及三地集團南仁湖育樂鍾嘉村董事長代表雙方簽約，並由交通部祁文中次長、台南市黃偉哲市長及港務公司李賢義董事長共同擔任簽約典禮見證人，現場並有多位民意代表到場共襄盛舉。

安平港水岸複合觀光遊憩區招商案歷經港務公司多年籌劃，於今年5月推出，招商期間雖遇本土疫情衝擊，廠商投資安平港仍有高度意願，日前經綜合評選作業後，由國內最具規模、觀光育樂龍頭企業之一的南仁湖獲最優投資人資格，取得全區16.31公頃（陸域13.48公頃、水域2.83公頃）及50年的地上權

南仁湖規劃結合海洋教育、幸福愛情及在地文創之開發特色元素，打造全國最大的安平星鑽綜合度假城，目標鎖定全齡、親子及國旅客群，並搭配比鄰的亞果國際遊艇城客群定位發揮整體區域開發綜效，形塑完整的濱海商業帶。全案分5期開發，為安平港及臺南市注入觀光休閒遊憩新亮點，指日可待。

而港務公司繼106年推出安平港北觀光首案遊艇碼頭區招商案，成功引入亞果遊艇集團並打造國內首座國際遊艇城，目前已完成遊艇大街及62席遊艇泊位，並於108年、109年連續兩年舉辦台南安平遊艇展及台南亞果遊艇嘉年華，吸引超過6萬人次參觀，已成功打響安平國際遊艇城的知名度。

今年港務公司順勢再推出水岸複合觀光遊憩區招商案並引入南仁湖公司進駐開發，其開發構想以安平港海洋文化觀光特色為發想，開發項目包含生態學苑、幸福廣場、荷蘭城文創小鎮以及海洋之丘影城商場，此外，亦規劃設立MICE會展型酒店、Workation酒店式公寓及遊艇碼頭等複合型設施，提供會議、展覽等商務機能，同時亦吸引國內外觀光客駐足。

三地集團南仁湖鍾嘉村董事長表示，從20年前投入辦理國平重劃區市地重劃時，見證水岸複合遊憩區由原先一大片魚塭地，如今蛻變成美麗的濱海港灣，未來集團將成立安平星鑽公司專責營運事宜，規劃打造全國規模最大的綜合度假城

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