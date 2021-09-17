寶雅與特力集團力求突破原定位 加速轉型

大型連鎖生活百貨通路寶雅（5904）與特力（2908）集團皆力求突破原始定位與轉型。寶雅除加速數位線上線下整合外，下半年將持續展店，4月底至今再擴增八家，總店數300家。另，特力推出社區店後頗具經營成效，今年前八月營收年增8.13％。

特力屋表示，受疫情影響，民眾防疫在家時間變長，想改造、裝修居住空間的需求增加，連帶帶動五金商品成長。除了五金，特力屋還有許多剛性需求品類，例如油漆、衛浴等。但對於五金商機熱潮，寶雅旗下寶家回應：「目前非五金定位通路」。

寶雅下半年將持續展店，4月底至今再擴增八家，寶家新增至全台30間門市，寶雅為270間，總店數300家。同時寶雅將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY、POYA BUY，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶家從去年底開始更換店招、力求突破固有定位，從「寶家五金百貨」轉換為「POYA HOME寶家」，POYA HOME第3季線上電商提升四至五成。

特力屋自2019年下半年開展小型社區店型，布局各縣市，目前全台27家大型店、21家社區店。特力集團總裁何湯雄日前受訪表示，社區店著重服務便利性，特力將視下半年情況，今年預計開出30家社區店，三年內開出100家以上。

寶雅、寶家目前則是沒有分店型，但會針對不同區域需求在品類的數量上有所不同，所以為了滿足消費者需求，「寶家線上買」上線後更能提供顧客快速及多元的選擇。在雙品牌持續展店下，寶雅旗下總店數從2019年的235家，至今總店數達300家。

在主要客群部分，寶家主要的消費客群為家庭客，雙品牌間主要消費客群沒有明顯性別差異。寶家提供五萬件居家用品一次購足需求，目標是替消費者解決家中的疑難雜症，從線上影音教學到線下選購指南，購買大型傢俱也能提供免費安裝服務。

特力屋社區店以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈，「走進社區」貼近消費者需求，販售像居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴商品等應有盡有，並推出五大亮點服務，「專業師傅駐店提供免費諮詢、即買即裝、小物免費載到家、專人協助線上下單、工具租借」，主打及時解決顧客居家大小事。

特力屋除了商品販售，還有「社區管家」服務，主動拜訪鄰近社區，到府舉辦講座、展售會或提供裝修諮詢，讓居家商品與服務通通都能一站完成。