不止首購！停車場月票線上購買再優惠

先前有消息指出Gogoro計畫透過SPAC (特殊目的收購公司)形式，透過與空殼公司Poema Global Holdings合併，藉此加快在美國掛牌上市腳步，而在此次以「前瞻與回顧」為主題的活動上，Gogoro則是確認將在美國掛牌上市消息。

2021-09-17 08:51