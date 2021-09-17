不止首購！停車場月票線上購買再優惠
台北市停車管理工程處（下稱停管處）因應疫情，為降低民眾接觸風險，自購買2021年6月份月票起再度提供首次使用線上購買汽車月票折減300元優惠，以鼓勵民眾多加使用智慧支付購票，現將自販售2021年10月份月票起提供民眾更多優惠，至2022年3月31日止，將持續提供第二次以上以線上支付購買汽車月票者每月再折100元優惠。
停管處指出，目前公有停車場月票已全面採抽籤購票，並提供線上支付方式購票，目前共有悠遊付等13家支付業者可供使用，欲線上購票之民眾請於月票抽籤當月19日前綁定智慧支付，中籤後即可透過中籤簡訊直接付款購票；倘民眾有線上購票相關流程問題，可至停管處線上抽籤系統網站（ https://monthtkt.pma.gov.tw/park/page ）選擇月票線上付款操作流程，或電洽停管處服務專線（02）2726-9600詢問。
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