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中秋連假搜尋目的地排行 台中成搜尋之冠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
從今年中秋連假前後（9月17日到9月23日）的搜尋排行來看，「台中」奪冠成為台灣旅人連假最想造訪的目的地，而「花蓮」和「高雄」緊追在後。 圖/Booking.com提供
從今年中秋連假前後（9月17日到9月23日）的搜尋排行來看，「台中」奪冠成為台灣旅人連假最想造訪的目的地，而「花蓮」和「高雄」緊追在後。 圖/Booking.com提供

一年一度的中秋佳節即將到來，久違的連續假期也引起許多旅人的期盼，即使今年的旅遊型態可能與以往不太相同，不過仍可以想見旅人對旅行的渴望，而提供旅客各式絕佳住宿選擇的數位旅遊平台業者Booking.com，特別根據搜尋數據，整理出「中秋連假搜尋目的地排行」，盼能藉此解密出台灣旅人在連續假期的「心」之所向。

從今年中秋連假前後（9月17日到9月23日）的搜尋排行來看，「台中」奪冠成為台灣旅人連假最想造訪的目的地，而「花蓮」和「高雄」緊追在後，從這三個目的地的熱門關鍵字來看更可以發現旅人在連假時既想來趟城市旅行，也對於在地小吃以及自然風景格外渴望。而具備完善設施的「飯店」則成為連假期間最多旅客收藏的住宿類型。

中秋連假前後（9月17日到9月23日）熱門搜尋目的地，以及獲住客認可的熱門關鍵字：

1. 台中：夜市、在地小吃、放鬆

2. 花蓮：自然、美景、放鬆

3. 高雄：夜市、在地小吃、放鬆

4. 台南：在地小吃、舊城、古蹟

5. 台東：自然、美景、清新空氣

6. 台北：便利大眾運輸、夜市、美食

7. 宜蘭：美景、放鬆、夜市

8. 嘉義：在地小吃、夜市、放鬆

9. 屏東：海灘、美景、自然

10. 南投：清新空氣、自然、山林

根據Booking.com統計，連假期間最多旅人搜尋的目的地依序為台中、花蓮、高雄、台南、台東、台北、宜蘭、嘉義、屏東、南投。

而進一步探索前十名目的地及其熱門關鍵字，可以發現其中就有四個目的地，包括「台中」、「高雄」、「台南」以及「嘉義」過往正是因「在地小吃」以及「夜市」等關鍵字，受到Booking.com住客的青睞，顯見美食是台灣旅人度過連假不可或缺的一環！而「花蓮」、「台東」、「屏東」以及「南投」等地，過往則也分別以「自然」、「美景」、「海灘」以及「清新空氣」受到Booking.com住客認可，此次則也榜上有名，顯見難得的連續假期，旅人多數仍渴望親近自然。

很多旅客期望能在假期時離開家裡，住在外面看看不同風景。根據Booking.com的後台數據顯示，在中秋連假前後（9月17日到9月23日）的熱門收藏旅宿類型前五名分別為「飯店」、「民宿」、「B&B」、「旅館」和「汽車旅館」，顯示在中秋連假間，旅人首選還是以「飯店」為主，不過有著更多元風格的「民宿」和「B&B」也獲得旅人們的青睞。

在中秋連假前後（9月17日到9月23日）的熱門收藏旅宿類型前五名分別為「飯店」、「民宿」、「B&B」、「旅館」和「汽車旅館」。 圖/Booking.com提供
在中秋連假前後（9月17日到9月23日）的熱門收藏旅宿類型前五名分別為「飯店」、「民宿」、「B&B」、「旅館」和「汽車旅館」。 圖/Booking.com提供

連假 中秋

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