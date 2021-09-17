疫情改變大學生打工選擇 這類工作異軍突起

要開學了，不少大學生重返打工生活。1111人力銀行的TUN大學網進行「學生打工意向調查」，調查結果顯示，六成三學子開學後有打工計畫，但是受到疫情影響，學生最青睞的打工職缺在排行榜上出現消長，例如原本的餐飲業、超商店等工作，因為要跟人群接觸，比率下降，取而代之的是，可以線上作業的補習班老師、行政人員取代，此外像是電訪員、電商物流、翻譯、文字創作、小編等不需要大量人際接觸、可以在家接案的工作異軍突起。

調查發現六成三的學子一直以來都有打工的計畫，另外寒暑假才打工有18.2%，進一步詢問打工的原因，主要有賺零用錢85.9%、賺學費/生活費59.1%、累積實務經驗32.3%、分擔家計/孝親費19.7%以及還學貸19.6%。

調查也發現學生最青睞的打工職缺在排行榜上出現消長，依序是補習班老師/行政人員52.1%、餐飲業內外場29.5%、電訪員23.1%、理貨人員/電商物流人員21.1%、翻譯/文字創作18.3%、社群小編16.9%。

觀察沒有計劃打工的學生，不難看出疫情影響了學生族群的打工規劃，跟疫情相關的原因占據主要原因，包括因為擔心染疫取消打工計畫占比最多達29.4%，其次是疫情影響打工職缺減少23.6%，以及談好的工作被取消23.5%。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，受限於疫情，教育部日前公告開學防疫指引，部分學校宣布開學後兩周全面遠距教學，讓師生適應；更有不少學校採取線上與實體交錯的「混成教學」，大學生無法全面重返校園，也影響學生選擇打工職缺的類型。從學生青睞的職缺可以觀察到，在疫情影響下，減少人際接觸已經成為學生在打工時重要的考慮因素，過去開缺最多、吸納最多打工族群的餐飲業，受學生喜愛的程度已經被可以線上作業的補習班老師、行政人員取代，此外像是電訪員、電商物流、翻譯、文字創作、小編這類不需要大量人際接觸、甚至可以在家接案的工作也異軍突起，取代超商店員、賣場銷售這些需要接觸許多不特定人群的職缺，成為學生優先的選擇。

調查發現，學生平均每個月要花8,054元，而主要的收入來源包括打工69.3%、零用錢64.7%、獎學金23.8%。有打工的學生預計每個月投入74.4小時，賺13,092元，平均時薪為176元，比起基本工資160元略高。

至於學生如何看待半工半讀造成的影響？3成7的學生對打工抱持正面看法，只有5.7%認為打工會帶來負面影響，另外認為影響因人而異占57.7%。而主要的影響包括「學習到待人處世」59.1%、「學到學校沒教的事」40.8%、「學習職場倫理」32.3%、「減輕家庭經濟負擔」28.1%以及「拓展交友圈」19.7%。

TUN大學網特設計「學生打工意向調查」問卷，調查期間自2021年8月24日至9月14日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,056份。