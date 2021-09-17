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受限疫情 學生打工規劃、青睞職缺出現變化

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
1111人力銀行指出，調查發現六成三的學子一直以來都有打工的計畫，另外寒暑假才打工有18.2%，但觀察沒有計畫打工的學生，不難看出疫情影響了學生族群的打工規劃，包括：因為擔心染疫取消打工計畫佔比最多29.4%，其次是疫情影響打工職缺減少23.6%，以及談好的工作被取消23.5%。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行指出，調查發現六成三的學子一直以來都有打工的計畫，另外寒暑假才打工有18.2%，但觀察沒有計畫打工的學生，不難看出疫情影響了學生族群的打工規劃，包括：因為擔心染疫取消打工計畫佔比最多29.4%，其次是疫情影響打工職缺減少23.6%，以及談好的工作被取消23.5%。 圖／1111人力銀行提供

1111人力銀行指出，調查發現六成三的學子一直以來都有打工的計畫，另外寒暑假才打工有18.2%，但觀察沒有計畫打工的學生，不難看出疫情影響了學生族群的打工規劃，包括：因為擔心染疫取消打工計畫佔比最多29.4%，其次是疫情影響打工職缺減少23.6%，以及談好的工作被取消23.5%。

調查進一步詢問打工的原因，主要有賺零用錢85.9%、賺學費/生活費59.1%、累積實務經驗32.3%、分擔家計/孝親費19.7%以及還學貸19.6%。

調查也發現學生最青睞的打工職缺在排行榜上出現消長，依序是補習班老師/行政人員52.1%、餐飲業內外場29.5%、電訪員23.1%、理貨人員/電商物流人員21.1%、翻譯/文字創作18.3%、社群小編16.9%。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，隨著警戒降級、經濟活動逐漸回復正常，但受限於疫情，教育部日前公告開學防疫指引，部分學校宣布開學後兩周全面遠距教學，讓師生適應；更有不少學校採取線上與實體交錯的「混成教學」，大學生無法全面重返校園，也影響學生選擇打工職缺的類型，從學生青睞的職缺可以觀察到，在疫情影響下，減少人際接觸已經成為學生在打工時重要的考慮因素，過去開缺最多、吸納最多打工族群的餐飲業，受學生喜愛的程度已經被可以線上作業的補習班老師、行政人員取代，此外像是電訪員、電商物流、翻譯、文字創作、小編這類不需要大量人際接觸、甚至可以在家接案的工作也異軍突起，取代超商店員、賣場銷售這些需要接觸許多不特定人群的職缺，成為學生優先的選擇。

調查也發現，學生平均每個月要花8,054元，而主要的收入來源包括打工69.3%、零用錢64.7%、獎學金23.8%。有打工的學生預計每個月投入74.4小時，賺13,092元，平均時薪為176元，比起基本工資160元略高。

黃若薇表示，TUN大學網(https://university.1111.com.tw/)提供各大專校院的校園資訊，也於「大一新生有問必答」開放專屬平台，針對打工家教、新生報到等重要議題提供大一新鮮人提問，由資深學長姐提供指引，為新生們指點迷津。

為了解學生開學後的打工規劃，TUN大學網特設計「學生打工意向調查」問卷，調查期間自2021年8月24日至9月14日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,056份。

打工 疫情

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