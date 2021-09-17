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德國德勒斯登短期停電 傳干擾格芯當地生產

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

德國德勒斯登日前在13日短期停電影響約2小時，業界傳出，干擾格芯（GlobalFoundries，又譯為格羅方德）在當地廠區生產，外傳因為電力短期中斷，使24小時不能停機的生產出現約千片規模廢片。

依據德國媒體報道，當地電力供應商曾說明高壓電網故障是影響電力供應的原因。不過德國警方週二已展開調查是否有人為因素引起。

格芯日前宣布全球60億美元擴充，其中10億美元預計放在德國德勒斯登廠，該廠月產約3萬片，以賽亞調研（Isaiah Research)估計該公司在德國的產能可能會在年底達到月產6-6.5萬片，Samsung、Magnachip、Anapass、Siliconworks可能是潛在客戶。

德國 停電

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