航港局完成船舶客運場站抽查 確保中秋連假海運安全

交通部航港局今(17)日表示，因應肺炎疫情降級後的第一個中秋連假，評估旅遊及返鄉皆將進入運輸高峰期，該局從上週起實施為期三天的全面嚴格抽查，加強海運客運場站及客船防疫宣導，確認「人」、「船」、「場站」均有落實清消及防疫作為，共執行固定航線客船58艘及海運客運場站五處查察，要求改善11項缺失均已複檢完成，以保障乘船旅客安全。

航港局長葉協隆表示，明(18)日就是四天中秋連假的第一天，為保障海運旅客安全，該局除落實平時船舶適航性檢查外，更於連假前強化載客船舶航行安全、服務品質及防疫清消措施，嚴格要求轄下北、中、南、東4個航務中心落實抽查工作。

葉協隆說，本次抽查特別將客船「污水處理設備」、「火災警報系統」、「各艙口、機艙天窗、水密門、裝貨舷門之關閉與鎖緊裝置正常」、及海運客運「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」與「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」等項目列為抽查重點，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100%，此次抽查重點缺失主要為「污水排放等書面文件未確實記錄及更新」、「滅火器壓力不足」等項目，已要求業者立即改善，並經複查確認，務必提供民眾優質的海運服務。

為使所有旅客均能快樂出門、平安回家，航港局擬訂中秋疏運期程為期六天，為9月17日(星期五)至9月22日(星期三)，預計提供台灣本島與離島間十條海運航線，中秋疏運預定開航428航次，預估可提供11萬6,732人次之運能，供民眾返鄉交通使用，最後，航港局提醒，配合中央疫情指揮中心防疫規定，請民眾配合做好搭船仍需攜帶身分證件以及配合身分查驗，場站及客船入口處仍維持量測體溫、聯名登入、戴口罩等管制措施，共同建立一個安全便捷的海運客運環境。