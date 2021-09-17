建商衝了！全台928檔期推案5700億 創5年新高
591新建案統計房市928檔期，今年包括新竹縣市，七大都會區推案量約5,721億，創5年同期新高。
591新建案分析，受疫情影響，許多建案一延再延，隨著防疫措施逐漸鬆綁，北台灣開始大舉推案，帶動案量飆高。
台北市推案最熱絡，928檔期有近50個新案推出，總銷規模30億以上的案子達16個，總案量1029億，較去年成長一倍。大同區包辦七個指標案最搶眼，包括「亞昕華威」、「雲極」等都更造鎮案均是全新推出。
新北市在遞延性剛性買盤加持下，今年案量增加8%，突破1700億大關。板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，都有逾百億案量；今年新北市仍以中小坪數產品為銷售主力。
桃園市在重劃區新案助攻下，案量成長11%，成長幅度排行各縣市第二，青埔特區案量近500億，占全桃園市總案量近一半，591表示，隨著人口進駐，當地買氣明顯上升，價格也一路挺進至4字頭。
新竹縣市，受上半年市場過熱，加上爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮約六成。
台中今年928檔期則維持往年熱度，像是具備人口、建設議題的北屯區，推案量和去年相當。
591指出，台中蛋黃區近年飽和，建商將目光移往土地取得成本較低的蛋白區，包括沙鹿、龍井及梧棲等地，部分低總價的首購型產品，甚至有建案出現2組來客就成交1戶的熱絡現象。
南台灣部分，台南市量縮近8成，主因與前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，加上適逢疫情、缺工缺料等衝擊，業者目前多以去化手中成屋為主。不過台南建設動能仍強，持續帶動房價看漲，如傳統蛋黃地段東區，平實重劃區新案拉抬，目前行情來到4字頭。
另外善化、新市等外圍蛋白區，受南科效應加乘，大量就業人口也帶來剛性買盤，刺激當地房價成長，目前新案價格也直逼3字頭。
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