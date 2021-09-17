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和潤企業支持友善耕作 採購嚴選優質米贈弱勢家庭

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和潤企業發言人廖文忠副總經理(左)接受安得烈執行長羅紹和(右)致贈感謝狀。業者提供
和潤企業發言人廖文忠副總經理(左)接受安得烈執行長羅紹和(右)致贈感謝狀。業者提供

和潤企業（6592）基於「哪裡有需要 就往哪裡去」的精神，以實際行動支持，向友善耕作稻農採購500包宜蘭嚴選優質米，贈予安得烈食物銀行分送給500個弱勢家庭。

受到疫情影響，今年宜蘭縣友善耕作的嚴選農產品推廣宣傳活動被迫停辦，造成宜蘭友善耕作小農苦於銷售無門，尤其是稻農。

和潤企業發揮影響力，號召全台員工一同認購嚴選優質米，幫助稻農挺過疫情，公司、員工合計認購近600包。

和潤企業表示，為避免稻農辛苦耕耘付諸流水，此次購買500包嚴選優質米轉送食物銀行，主要考量食物銀行近期亦受疫情影響，導致民間捐贈減少，但急需物資的家庭數量大增，因此決議送到有需求的家戶手中，同時兼顧稻農與弱勢家庭需求，為這社會創造善的循環。

宜蘭嚴選優質米除了指定品種且需有完整生產履歷，以及最終要無農殘檢出之外，在生產過程還要田間認證，且全程採友善耕作，一年只有一收，休耕期也要種植綠肥，讓土壤有機質更為提高，也重視土壤與環境的土壤生物多樣性，所以宜蘭嚴選優質米種植成本遠較其他產區來的高，每一顆好吃的宜蘭嚴選米產出真的很不容易。

和潤企業進一步指出，為了我們的環境與下一代，用具體行動來支持友善耕作的農友，因為唯有友善耕作的農友有穩定收入，才能鼓勵更多農友來加入這費心費力友善耕作的行列，這樣才能有助於降低全球暖化速度。

 和潤企業對於環境永續、社會參與不遺餘力，過去也推動「各項友善耕作農產品認購」，保障農友收入，此次再以實際行動幫助稻農銷售，為環境盡一份心力。

有鑑於ESG已漸漸內化為公司DNA，今年9月於董事會轄下設置「ESG永續經營委員會」，統籌規劃ESG各項業務，此委員會下編制各功能小組，包括環境永續組、公司治理組、社會參與組等，分別執行不同利害關係人所關切之議題。

和潤企業 疫情 食物銀行

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