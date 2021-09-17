房屋移轉北、桃降溫 專家：疫情趨緩房市可望軟著陸

依主計總處發布的最新國情統計通報顯示，今年1~7月六都移轉登記棟數均呈增加，合計21.7萬棟，年增9.8%，其中以高雄市增加最多，年增率達18.1%，台南市次之，年增率16.0%。但，反觀墊底的台北市（6.8%）、桃園市（3.6%），則顯得疲弱。對此，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台北市面臨屋齡老、房價貴；桃園則有機場特殊地緣關係所引發的疫情擴散風險。

黃舒衛指出，相對南二都（台南、高雄）來看，台北市面臨屋齡老、房價貴，都更案更是案案每坪都上百萬的窘境，所以除了自住、換屋剛需之外，交易量較難受惠於無上限寬鬆的資金派對。

桃園在本土疫情爆發前，仍是中美貿易戰的最大產業受惠者，但無論是房地合一稅2.0對區域特殊產品結構的影響，或是機場特殊地緣關係所引發的疫情擴散風險，都讓市場面或是社會面遭逢高基期調整的壓力，但中長期利多條件不變，已經由近期機捷土地標售熱況充分反映。

黃舒衛表示，雖然今年有至少兩個月的疫情因素干擾，但全球貨幣寬鬆、超低房貸利率、通膨壓力鍋、營建成本大漲、土地價格攀高、遞延買盤彈出，都會成為買方加速進場的動力。因此，預期第4季買氣會更勝去年同期。

只不過，中國房市調控產生的不確定因素多，會不會變成全球金融市場的未爆彈，或是加緊政府的風險調控，在疫情趨緩之際，讓房市朝軟著陸方向調整，值得關注。