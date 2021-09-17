房屋移轉北、桃降溫 專家：疫情趨緩房市可望軟著陸
依主計總處發布的最新國情統計通報顯示，今年1~7月六都移轉登記棟數均呈增加，合計21.7萬棟，年增9.8%，其中以高雄市增加最多，年增率達18.1%，台南市次之，年增率16.0%。但，反觀墊底的台北市（6.8%）、桃園市（3.6%），則顯得疲弱。對此，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台北市面臨屋齡老、房價貴；桃園則有機場特殊地緣關係所引發的疫情擴散風險。
黃舒衛指出，相對南二都（台南、高雄）來看，台北市面臨屋齡老、房價貴，都更案更是案案每坪都上百萬的窘境，所以除了自住、換屋剛需之外，交易量較難受惠於無上限寬鬆的資金派對。
桃園在本土疫情爆發前，仍是中美貿易戰的最大產業受惠者，但無論是房地合一稅2.0對區域特殊產品結構的影響，或是機場特殊地緣關係所引發的疫情擴散風險，都讓市場面或是社會面遭逢高基期調整的壓力，但中長期利多條件不變，已經由近期機捷土地標售熱況充分反映。
黃舒衛表示，雖然今年有至少兩個月的疫情因素干擾，但全球貨幣寬鬆、超低房貸利率、通膨壓力鍋、營建成本大漲、土地價格攀高、遞延買盤彈出，都會成為買方加速進場的動力。因此，預期第4季買氣會更勝去年同期。
只不過，中國房市調控產生的不確定因素多，會不會變成全球金融市場的未爆彈，或是加緊政府的風險調控，在疫情趨緩之際，讓房市朝軟著陸方向調整，值得關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言