詹宏志：挺新創 不是設個板就好

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

台灣兩隻獨角獸沛星互動科技（Appier）和Gogoro基於企業發展考量，先後決定在日本、美國上市，讓主管機關臉上頗為無光。面對獨角獸們「出走」，網路家庭集團董事長詹宏志認為，資本市場很重要，但政府先前沒有對新經濟事業積極投資，現行法規又不理解產業競爭的特質，「不是多設一塊板就有用」。

詹宏志直言，新經濟需要的是國家傾力、資本市場支持。例如台灣今天有這麼強的半導體、資訊製造業，就是因為政府去找銀行、創投、外資協助，國發基金扮演過點火的角色。

他指出，台灣前20年的網路、電商發展，整個政府錯過了、沒有幫到忙，現在有些公司走出來，也不需要政府幫忙。現在這些要IPO的網路公司，沒有幾家得到國發基金的幫助。他的感觸是，真要問政府要幫什麼忙，一個要變成政策上的點火者，要不就要有點火的資金，或是要支持點火的資金，或是幫企業創造籌資的管道。

他說，Appier在日本上市是個好消息，但在Appier崛起過程中，國際資金遠比台灣資金重要。因為台灣沒有錢，有錢的人看不懂這些東西；擁有最多資源的例如金融、資訊產業，沒有在投資這類事業。韓國最近電商獨角獸Coupang一掛牌上市後市值超過老牌電商eBay，它在韓國的營業規模不可能超過eBay。

電商 資本市場 日本

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