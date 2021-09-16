獲軍公教及科技新貴青睞「聚富滿滿」開案20天內完銷

低利環境帶動年輕族群購屋意願，聚富建設今(16)日宣布，聚富在台中市柳川、忠明園道旁推出的「聚富滿滿」大樓預售案，67戶住家開案不到20天就全數完銷，30至40歲的軍公教及科技新貴是主力購屋客層。

這也是聚富建設繼「聚富采采」、「聚富好好」、「聚富暖暖」之後，第四個開案即迅速完銷的預售建案，顯示成立14年的聚富建設，已建立口耳相傳的好口碑與深厚客群，得以在市場脫穎而出。

「聚富滿滿」基地位於柳川畔、忠明園道旁，規劃地上12樓、地下三層建築，全棟均質三房，坪數31至35坪，總戶數67戶，每坪均價35萬至40.3萬元，總銷9.2億元。

「聚富滿滿」標榜戶戶雙面採光、雙衛浴的高坪效配置，並嚴選Panasonic ECONEO低甲醛防蟑精品廚櫃、德系innoci衛浴搭配智能免治馬桶，以及hansgrohe五金、KRONOTEX超耐磨木地板。

社區統一裝設BWT德國反洗淨水系統，與美商OIS新式節能電梯，聚富希望透過建築空間設計與細節選材，讓家成為滿載幸福故事的起點。

最特別的是，「單層三戶兩梯」規劃，不僅在當前市場上非常稀有，更一舉為社區帶來媲美豪宅的動線質感，也是吸引購屋人目光的關鍵之一。

「酒斟時，須滿十分，這是聚富建設的建築初心！」聚富建設董事長黃承浩說，「聚富滿滿」靠近五權站與大慶站，擁有捷運紅綠線的便利，除了享受忠明園道與柳川交會的靜謐環境，還有中山醫大、國圖館及和平國小的生活機能。

此案臨路前庭退縮，避讓外界探看目光，而零店面規劃讓住戶保有不受干擾的獨立出入動線，並取得銀級智慧建築標章與二級耐震結構，導入電動車友善社區規劃，超前部署綠色家園。

「聚富滿滿」沒有銷售中心，黃承浩說：「我們不以傳統接待館的純展示與銷售模式，而是將英倫小酒館的靈魂注入位於柳川畔忠明園道旁的基地老建築裡！」

走進此處的人，除可享受一對一的專屬服務，更有充裕時間與家人好友一起賞屋品酒，藉此沉浸感受屬於「家」的不同風情與無限可能。

值得一提的是，英式小酒館裡有面醒目的「酒瓶牆」，架上每瓶酒都是黃承浩秉持著「自己喜歡才能提供給客戶」，精心挑選的2014年波爾多紅酒。

酒瓶上還各別繫著住戶專屬的皮雕名牌，將連同牆上寫著祝福話語的幸福拼圖，一併贈予未來住戶留作紀念，讓這份成家的歸屬喜悅與心意滿滿延續。