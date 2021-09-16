台中928檔期推案量達700億 房市翻轉北屯、海線衝高價

備受矚目的928房市檔期登場，最新市調統計，台中928檔期總推案量將達700億元，較去年同期大增45.8%；業界分析，主要受疫情警戒、實價登錄新法規上路影響，上半年不少推案紛紛延至下半年進場。

台中市不動產開發公會預估，扣除已取得建照的700億元案量，後續尚有258億元新案將在第4季出籠，合計約有958億元案量，其中海線、北屯及七期為三大推案熱區。

目前已知，海線的龍井、沙鹿、梧棲、清水，就有約25案、342億元的推案量，為第一大熱區；其次為北屯區，新推案有15案、總銷286億元。

而這兩大推案熱區房市戰況猛烈，高價紀錄一再突破，原屬高價的西、南屯反而成為補漲區域。

由於全球航運吃緊，運量激增，交通部計畫未來五年將擴大建設國內七個國際商港，擬投入約382億元經費提升航港建設與港務業務。身為台灣第二大港口的台中港特區，在海運吞吐量激增下，將帶動區域商圈發展。

位在梧棲的「遠雄幸福城」單一案量就達158億元，面積6,782坪有2,498戶釋出，由於土地、營建成本高築，原以1字頭房價吸睛的遠雄之星系列案，也將告別1字頭，朝2字頭房價邁進。

另外，精銳建設看好台中海線副都心發展動能，引進超綠覆低密度住宅規劃，將在沙鹿站特區推出指標新案，標榜坐擁萬坪綠特區，享校園、公園第一排地利優勢，均質三房格局，總銷18億元，將創海線有史以來最高綠覆規格。

龍井區大樓新案「國聚之璟」，總銷約20億元，位在東海街上的基地達1,924坪，規劃二、三房產品。去年同區域的住宅大樓案曾創下龍井最高價紀錄，因而外界推估，「國聚之璟」房價有可能站上4字頭。

今年將在沙鹿、潭子推案的久樘開發銷售總經理黃照旺指出，台商回流設廠造成科技人才移入，是房市人口紅利最大利基，也帶動中科周邊的大雅、沙鹿、潭子、龍井等區房價上揚。

久樘沙鹿新案位在沙鹿核心靜宜商圈英才路上，與台灣大道、規劃中的捷運藍線僅步行之距，鄰近靜宜大學、北勢國中雙校區，結合自住置產與高收益價值，即將於第3季末進場。

而台中第一大行政區北屯區，928檔期大案集中在14期重劃區、機捷特區及單元12。其中14期首先進場的「國泰MOST+」，總銷50億元。

緊接著將於10月初進場的陸府14期新案，也備受矚目，總銷約35億元，基地位在14期重劃區東側的「823公園仁美特區」，規劃50坪左右產品，單價可望創區域新高價。

與14期緊鄰的11期重劃區，還有豪宅一姐龍寶建設「愛臻邸」，總銷65億元，1,400坪基地規劃53至78坪精裝修產品，總戶數185戶，目前50坪上下產品已完售，70坪上下產品僅剩10餘戶。