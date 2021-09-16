快訊

富邦金併日盛金採「現金合併」 每股普通股13元

184萬劑BNT疫苗放行！第九輪不排除擴大施打對象

台中928檔期推案量達700億 房市翻轉北屯、海線衝高價

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
身為台灣第二大港口的台中港特區，在海運吞吐量激增下，將帶動區域商圈發展。業者提供
身為台灣第二大港口的台中港特區，在海運吞吐量激增下，將帶動區域商圈發展。業者提供

備受矚目的928房市檔期登場，最新市調統計，台中928檔期總推案量將達700億元，較去年同期大增45.8%；業界分析，主要受疫情警戒、實價登錄新法規上路影響，上半年不少推案紛紛延至下半年進場。

台中市不動產開發公會預估，扣除已取得建照的700億元案量，後續尚有258億元新案將在第4季出籠，合計約有958億元案量，其中海線、北屯及七期為三大推案熱區。

目前已知，海線的龍井、沙鹿、梧棲、清水，就有約25案、342億元的推案量，為第一大熱區；其次為北屯區，新推案有15案、總銷286億元。

而這兩大推案熱區房市戰況猛烈，高價紀錄一再突破，原屬高價的西、南屯反而成為補漲區域。

由於全球航運吃緊，運量激增，交通部計畫未來五年將擴大建設國內七個國際商港，擬投入約382億元經費提升航港建設與港務業務。身為台灣第二大港口的台中港特區，在海運吞吐量激增下，將帶動區域商圈發展。

位在梧棲的「遠雄幸福城」單一案量就達158億元，面積6,782坪有2,498戶釋出，由於土地、營建成本高築，原以1字頭房價吸睛的遠雄之星系列案，也將告別1字頭，朝2字頭房價邁進。

另外，精銳建設看好台中海線副都心發展動能，引進超綠覆低密度住宅規劃，將在沙鹿站特區推出指標新案，標榜坐擁萬坪綠特區，享校園、公園第一排地利優勢，均質三房格局，總銷18億元，將創海線有史以來最高綠覆規格。

龍井區大樓新案「國聚之璟」，總銷約20億元，位在東海街上的基地達1,924坪，規劃二、三房產品。去年同區域的住宅大樓案曾創下龍井最高價紀錄，因而外界推估，「國聚之璟」房價有可能站上4字頭。

今年將在沙鹿、潭子推案的久樘開發銷售總經理黃照旺指出，台商回流設廠造成科技人才移入，是房市人口紅利最大利基，也帶動中科周邊的大雅、沙鹿、潭子、龍井等區房價上揚。

久樘沙鹿新案位在沙鹿核心靜宜商圈英才路上，與台灣大道、規劃中的捷運藍線僅步行之距，鄰近靜宜大學、北勢國中雙校區，結合自住置產與高收益價值，即將於第3季末進場。

而台中第一大行政區北屯區，928檔期大案集中在14期重劃區、機捷特區及單元12。其中14期首先進場的「國泰MOST+」，總銷50億元。

緊接著將於10月初進場的陸府14期新案，也備受矚目，總銷約35億元，基地位在14期重劃區東側的「823公園仁美特區」，規劃50坪左右產品，單價可望創區域新高價。

與14期緊鄰的11期重劃區，還有豪宅一姐龍寶建設「愛臻邸」，總銷65億元，1,400坪基地規劃53至78坪精裝修產品，總戶數185戶，目前50坪上下產品已完售，70坪上下產品僅剩10餘戶。

另外單元12的指標案為精銳「嚮未來」，總銷25億元，規劃38至42坪產品。精銳自2017年即陸續購入12單元內4筆精華建地，前面三案皆已完銷。

台中928房市檔期指標新案。記者宋健生／製表
台中928房市檔期指標新案。記者宋健生／製表

房價 重劃區

延伸閱讀

台中北屯國運中心有國際滑冰場 公聽會納入民意建設

亞昕 明年推案衝570億

影／女超商緊張操作ATM匯款 沙鹿巡警關心時阻詐成功

台中北屯住宅大樓火警 5住戶頂樓待援

相關新聞

疫情衝擊熱門商圈 捷運人流慘掉八成

從捷運站的進出人次就可以看出商圈的興衰，根據台北市捷運站流量統計，受疫情影響，觀光商圈的搭乘捷運人次明顯下滑，統計士林夜...

亞泥新城礦權展延案上訴遭駁回 公司：深感遺憾

經濟部核准亞泥（1102）新城礦區礦權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦...

台灣電動機車龍頭Gogoro沒表面風光 赴美上市恐是要快速改善財務

國內新創產業、也是台灣兩大「獨角獸」之一的睿能Gogoro今天下午宣布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式，明年第一季將在美國納斯達克掛牌，宣稱要用國際資本來打國際的仗。分析師解讀，真正原因是Gogoro的資金壓力太重，必須用最快速的方式籌資，才能改善財務狀況。Gogoro雖在台灣已是電動機車龍頭，但至今仍無法獲利，也反映Gogoro並非外界想得那麼風光。

「藍鵲」輪通過試航 霧鎖金門海運備援再添生力軍

交通部航港局今（16）日表示，「藍鵲」輪高速客船今日已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，繼今年3月「雲豹」輪...

路易莎咖啡17日登興櫃 將進軍東協美國市場

路易莎咖啡將於17日登錄興櫃，董事長黃銘賢表示，目前除了在台有逾500家門市，也積極合作拓展海外，在泰國已有4家門市，並...

Gogoro赴美上市而不選創新板 金管會：持續檢討精進

台灣獨角獸、電動車龍頭Gogoro今正式宣布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式赴美掛牌上市。對於Gogoro選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。