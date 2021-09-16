大陸建設「丽格」 獲2021年國際建築獎

欣陸投控（3703）今（16）日表示，旗下大陸建設委託義大利國寶建築團隊國寶建築團隊ACPV設計台中七期「丽格」住宅案，從角逐激烈的眾多世界級作品中脫穎而出，獲得國際建築獎，為台灣今年唯一獲獎的作品，讓台灣的頂尖建築站上世界舞台。

國際建築獎（The International Architecture Awards）自2004年以來，由芝加哥雅典娜建築、設計博物館、歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立，以此表彰全球最優秀的建築師、景觀設計師和城市規劃師設計和或建造的建築、景觀建築和規劃項目，成為引領當前建築設計美學方向的重要概覽。

今年共有八百多件參賽作品，來自世界46個國家或地區，由知名建築師、設計師和評論家組成的2021年超級獎項評審團選出130多個獲獎項目，台灣名列其中，而唯一一件得獎作品就是義大利國寶建築師Antonio Citterio帶領的國際團隊ACPV設計的大陸建設「丽格」。

大陸建設「丽格」得獎理由，為結合精緻生活與其永續發展性，強調非典型奢華，促進與周圍城市環境和諧關係，也與促進人際互動的關係。

「丽格」座落於快速發展的台中七期，以夏綠地公園與百貨商店、市政建築和國家歌劇院建立動態關係。在城市的商業中心創造了一個全新的高層住宅，也同步激活了街區。在建築美學上更以層層堆疊的岩層意象及蜂巢琥珀格窗的穿透性結構吸引了評審團的目光。

「丽格」榮獲國際獎項，不僅為台灣打開世界的視野，也讓世界看見台灣，寫下的是台灣建築界劃時代的驕傲。