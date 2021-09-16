疫情衝擊熱門商圈 捷運人流慘掉八成

從捷運站的進出人次就可以看出商圈的興衰，根據台北市捷運站流量統計，受疫情影響，觀光商圈的搭乘捷運人次明顯下滑，統計士林夜市、西門町和永康商圈的捷運站點，今年6月的捷運搭乘人數較去年同期減少至少八成以上。

觀察熱門觀光商圈今年6月的捷運站點人次，台北士林夜市商圈的捷運劍潭站，出站人次僅剩12.8萬人、年減87%，西門町商圈的捷運西門站出站人次為27.6萬人、年減88%，永康商圈的捷運東門站出站人次為14.8萬人、年減八成，同時間國際旅客數量仍相當慘澹，國際觀光商圈面臨內外交迫的窘境，急需振興來吸引消費人潮，讓市場自谷底復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，以熱門觀光商圈而言，尤以越依賴國際旅客消費的商圈，受到的影響程度越大。在這波疫情下，反而顯現內需型的商圈店面相對穩健，像是白天有上班族、晚上有附近住戶消費、周末有觀光客的小商圈，生意還能維持穩定。雖然疫情重創部分商圈商機，但適時的租金修正若能吸引更多業種進駐，待疫情回穩後，仍有機會吸引消費需求回籠，但若要回到往日榮景，關鍵還是看國際旅客能否回復至以往盛況。

實價資料指出，過去西門町最高單價實價租金每坪月租約兩萬元，有些徒步區的熱門店面租金也可達到兩萬元以上。不過今年以來實價租金最高一筆，每坪租金單價約一萬元，且還是不到10坪的租賃案件，以西門町實價揭露的租金行情來看，今年這筆最高單價的租賃案件，僅排名西門町的第16高價案例，不僅租金修正趨勢明顯，整體西門町空置狀況仍相當嚴峻。