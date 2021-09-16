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長聖雙喜臨門 新藥與特管辦法同時獲主管機關核准

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

長聖（6712）今（16）日宣布，該公司發展異體臍帶間質幹細胞UMSC01治療重症與危急新冠肺炎的第一／二期臨床試驗，獲衛福部食藥署核准執行；此外，長聖與中國醫藥大學附設醫院合作申請、以自體細胞因子誘導殺手細胞（CIK）來治療上皮性卵巢癌等六種癌症計劃案，也獲衛福部核准，將帶動業績持續成長。

長聖指出，公司以異體臍帶間質幹細胞UMSC01，發展對急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎等重症疾病的應用。其中治療急性心肌梗塞的臨床試驗已經完成臨床一期，預定今年第4季向美國FDA申請臨床二期。

另外，用於治療新冠肺炎的一／二期臨床試驗，也獲美國FDA與台灣食藥署通過，長聖透過恩慈療法，已有五位危急及重症患者經UMSC01治療後平安出院。

長聖與中國附醫攜手研發CAR001（CAR-T）基因免疫細胞治療實體癌的產品，今年7月已被國際頂尖期刊Journal for ImmunoTherapy of Cancer接受， Impact Factor （IF） 值13.751，此為台灣第一個以HLA-G為標靶治療實體癌所做的研究登上國際期刊，研發成果將進行臨床異體細胞產品開發以治療實體癌，長聖將在今年第4季向美國 FDA提出 Pre-IND meeting申請，期待未來成為第一家自行開發異體細胞來源CAR-T治療實體癌的本土生技公司。

營運表現耀眼的長聖，細胞製備委託訂單已排到明年6月，8 月合併營收4,881 萬元，較去年同期大幅成420.34%，累計前八月合併營收達2.3億元，年增609.93%，業績持續成長，加上多項特管辦法已獲衛福部認證，法人預估下半年度的營運可望優於上半年度，且業績可逐月逐季成長，今年營運樂觀，長聖預計明年就可配息配股，以回報股東長期支持。

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