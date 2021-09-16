行動菩薩助學協會與全聯合作 1200箱物資送偏鄉學童

由建築人發起的社團法人台灣行動菩薩助學協會今(16)日宣布，「2021愛你愛伊．把愛全聯在一起」正式啟動，協會首次與連鎖賣場全聯福利中心合作，準備了1,200份愛心物資箱，將贈送給偏鄉學童，共同達成協助弱勢學童的目標。

台灣行動菩薩助學協會今年邁入第19年。理事長陳武華表示，這18年來，協會助學助養的學生累計3萬5,618人次，發出的助學助養金達1.4億元，包括學雜費、營養午餐、課後輔導、發願成才技職教育等。

有多名曾是協會幫助的孩子，畢業後也回來當志工並加入協會，成為從手心向上變成手中向下的「行動菩薩」，啟動「善的循環」，這就是協會最珍貴的核心價值。

陳武華指出，協會每單周年會到學校探訪學生，了解學生的需求；雙周年則是把協助的孩子接來台中舉辦「相見歡」活動，並藉活動為孩子們籌募助學款。

今年剛好是雙周年的相見歡活動年，卻碰上新冠疫情肆虐，人類的生活遭受前所未有的衝擊。原本協會預計12月舉辦的「九族文化感恩之旅」，也在考量學校師生及所有贊助單位和志工的健康情況下忍痛取消。

陳武華說，在這嚴峻的時刻，協會希望對孩子的關愛不因疫情而有所減少，也希望能為孩子的家庭做些什麼。

經過討論後，協會決定與勝群金屬、全聯佩樺圓夢社會福利基金會暨全聯福利中心、精湛建設、龍寶建設、麗明營造等共同舉辦「2021愛你愛伊把愛全聯在一起」活動，以贈送愛心物資的方式取代群聚活動，共同達成協助弱勢學童的目標。

全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，一份愛心物資箱1,000元，裡面的物資除了家庭會用到的米、麵跟油之外，還有美祿及麥片的沖泡包、豆漿保久乳、餅乾、玉米罐頭及鮪魚罐頭等，既考量學生的喜好及營養，也讓家中其他成員可以一起享用。

同時，除了贊助物資經費外，也邀請全聯福利中心台中北屯區區經理及13位店經理，一同分裝打包1,200箱的愛心物資箱，讓全聯的夥伴們一起當企業志工做愛心，把愛從全聯分裝送出去。

陳武華說，全聯佩樺圓夢社會福利基金會及全聯福利中心在得知協會提出這樣的方案後，二話不說全力支持配合，除了協助愛心物資箱物品的挑選、協調物流分配，也特別贊助60萬元，與勝群金屬、精湛建設、龍寶建設及麗明營造等共同主辦這項有意義的活動。

陳武華說，全聯佩樺圓夢社會福利基金會及全聯福利中心贊助的金額，等於是贊助600箱(一半數量)的愛心物資箱，給協會的助學生家庭，真的非常感謝及感恩。

行動菩薩助學協會預計11月，開始將愛心物資箱宅配到各個助學的學校。

除此之外，為了讓助學的學童學會感恩，協會也設計了一本「感恩行善小手冊」讓學童填寫，如期完成者可獲得一張摸彩券，協會將擇日線上摸彩，抽出50位同學，可獲得由精英電腦贊助提供的小筆電。

協會秘書長游金洲說，這項愛心物資贈送活動仍持續在募款中，一份愛心物資箱只要1,000元，就可以讓偏鄉的孩子們感受到社會大眾對他們的關愛，呼籲大家一起共襄盛舉。

據了解，這項活動的聯合主辦單會，還包括Boss金巨翰實業、大山建設、方春生、百事成開發總經理楊玄吉、宏全國際集團、宏亞建設、我家油漆、昇旺國際、明躍國際健康科技、林碧秋、映興電子、春耕不動產經紀。

原億昌機械、悟實建築開發、根園建設、翁燕如、陸府生活美學教育基金會、馬珊珊、執行力廣告總監楊鴻鵬、陳秀惠、莊鴻儒建築師事務所、勝眾不動產總經理詹豐澤、富宇建設。

以及富旺國際、惠宇營建機構、晶要資訊、華相建設、精銳建設、台中市建築師公會、聚德建設、磐興建設、樹德企業、聯聚建設、駿達聯合會計師事務所、鴻邑建設、豐穀建設、蘇興民。