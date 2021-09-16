快訊

7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

臺中七期近3000坪商用土地 10月6日開標

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導
戴德梁行受託辦理公開標售之台中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，土地標售底價為每坪260萬元、總價75.2億元。 戴德梁行／提供
戴德梁行受託辦理公開標售之台中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，土地標售底價為每坪260萬元、總價75.2億元。 戴德梁行／提供

臺中商用不動產發展冠六都，七期辦公交易市場破紀錄，絕版地王標售案重磅登場。戴德梁行受託辦理公開標售之台中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，土地標售底價為每坪260萬元、總價75.2億元。

內政部資料顯示，臺中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期大增32%，居六都之冠，臺中市上半年辦公類開發面積增加11.5萬坪，亦是六都之冠。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事指出，主要是因為臺中市蓬勃發展的產業帶來良好的投資及就業環境，讓臺中市在短短十年內，人口成長就超過30萬，總人口數破282萬，成為全台第二大城，今年第1季遷入人口數更是六都第一。

臺中市一直是台商的大本營，該區有不少企業已成為揚名國際的台灣之光，近年來隨著中美貿易大戰及全球新冠疫情影響，返鄉情況更是明顯。在企業快速發展下，辦公場域也從過去的「廠辦合一」快速轉變成能彰顯企業形象的「企業總部」。

七期重劃區自臺中新市政中心進駐及多項大型公共建設陸續完工後，目前已是中台灣最重要的金融商業重鎮，近期該區商辦及豪宅交易表現亦相當亮眼，商辦成交單價已達68萬元，豪宅最高成交單價也來到97.2萬元。可見中台灣企業主對臺中市未來發展充滿信心，讓七期重劃區無論是商辦或住宅產品，都成為台北市以外最高單價的精華地段。

戴德梁行資本市場部最高主管賴一毅董事表示，第1季戴德梁行順利以83.7億元標售達新七期土地、第2季順利以33.1億元成交台中14期土地，接續連莊開出兩次紅盤後，戴德梁行受託辦理公開標售之臺中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，標售底價為土地每坪260萬元、總價約75.2億元，該案為超大規模的七期地王級土地，同時兼具珍貴、稀有、絕版之地段條件。

該案基地方正壯闊，容積率650%，東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，未來搭配高品質的施工設計，有望再為臺中市土地標售紀錄留下最璀璨的一頁。

戴德梁行 商辦

延伸閱讀

後市看好 左營地價衝破單價200萬

核二除役環評卡關 土地擬保留用於發電挨批一廂情願

老爸繳不出違反防疫規定的30萬罰鍰 女兒秋節前幫繳清

台積效應 楠梓土地標出雙高

相關新聞

Gogoro赴美上市而不選創新板 金管會：持續檢討精進

台灣獨角獸、電動車龍頭Gogoro今正式宣布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式赴美掛牌上市。對於Gogoro選擇...

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美上市

國內新創產業、也是台灣兩大「獨角獸」之一的睿能Gogoro宣布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式赴美掛牌上市，對...

路易莎咖啡17日登興櫃 將進軍東協美國市場

路易莎咖啡將於17日登錄興櫃，董事長黃銘賢表示，目前除了在台有逾500家門市，也積極合作拓展海外，在泰國已有4家門市，並...

亞泥新城礦權展延案上訴遭駁回 公司：深感遺憾

經濟部核准亞泥（1102）新城礦區礦權展延20年，居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦...

台灣電動機車龍頭Gogoro沒表面風光 赴美上市恐是要快速改善財務

國內新創產業、也是台灣兩大「獨角獸」之一的睿能Gogoro今天下午宣布，將透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式，明年第一季將在美國納斯達克掛牌，宣稱要用國際資本來打國際的仗。分析師解讀，真正原因是Gogoro的資金壓力太重，必須用最快速的方式籌資，才能改善財務狀況。Gogoro雖在台灣已是電動機車龍頭，但至今仍無法獲利，也反映Gogoro並非外界想得那麼風光。

「藍鵲」輪通過試航 霧鎖金門海運備援再添生力軍

交通部航港局今（16）日表示，「藍鵲」輪高速客船今日已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，繼今年3月「雲豹」輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。