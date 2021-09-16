臺中七期近3000坪商用土地 10月6日開標

臺中商用不動產發展冠六都，七期辦公交易市場破紀錄，絕版地王標售案重磅登場。戴德梁行受託辦理公開標售之台中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，土地標售底價為每坪260萬元、總價75.2億元。

內政部資料顯示，臺中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期大增32%，居六都之冠，臺中市上半年辦公類開發面積增加11.5萬坪，亦是六都之冠。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事指出，主要是因為臺中市蓬勃發展的產業帶來良好的投資及就業環境，讓臺中市在短短十年內，人口成長就超過30萬，總人口數破282萬，成為全台第二大城，今年第1季遷入人口數更是六都第一。

臺中市一直是台商的大本營，該區有不少企業已成為揚名國際的台灣之光，近年來隨著中美貿易大戰及全球新冠疫情影響，返鄉情況更是明顯。在企業快速發展下，辦公場域也從過去的「廠辦合一」快速轉變成能彰顯企業形象的「企業總部」。

七期重劃區自臺中新市政中心進駐及多項大型公共建設陸續完工後，目前已是中台灣最重要的金融商業重鎮，近期該區商辦及豪宅交易表現亦相當亮眼，商辦成交單價已達68萬元，豪宅最高成交單價也來到97.2萬元。可見中台灣企業主對臺中市未來發展充滿信心，讓七期重劃區無論是商辦或住宅產品，都成為台北市以外最高單價的精華地段。

戴德梁行資本市場部最高主管賴一毅董事表示，第1季戴德梁行順利以83.7億元標售達新七期土地、第2季順利以33.1億元成交台中14期土地，接續連莊開出兩次紅盤後，戴德梁行受託辦理公開標售之臺中七期2,895坪商用土地，預計10月6日開標，標售底價為土地每坪260萬元、總價約75.2億元，該案為超大規模的七期地王級土地，同時兼具珍貴、稀有、絕版之地段條件。

該案基地方正壯闊，容積率650%，東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，未來搭配高品質的施工設計，有望再為臺中市土地標售紀錄留下最璀璨的一頁。