運價費率高漲 萬海航運評等展望調升為「正向」

中華信評指出，因貨櫃船舶運能的嚴重短缺、全球港埠的壅塞時間拉長、以及因歐美經濟復甦使國際貿易暢旺等因素，支持居高不下的運價費率，在未來三至四季期間為萬海航運提供強勁的營運現金流量支撐，未來一至二年，萬海應可將其強勁的營運現金流用於支應資本支出計畫，並在股利政策上維持彈性，在 2022 年運價費率逐漸恢復常態後得以維持充裕的財務緩衝空間。

中華信評因此將萬海航運長期發行體信用評等的評等展望由「穩定」調為「正向」。中華信評認為，萬海航運在運價費率上漲帶動下的強勁營運現金流量，應可在 2021 年至 2022 年間維持淨現金部位，也確認萬海航運的發行體信用評等為「twA-/twA-2」。

過去萬海大部分的營收來自亞洲區間航線，受惠於跨太平洋航線較高的運價費率，萬海航運自 2021 年 3 月起增開美西沿岸航線的服務班次，同年6 月將服務擴及至美東沿岸航線。中華信評表示，2021 年上半年萬海來自美洲服務航線的營收，占比已由以往的 10%至 20%提升至約 40%，從而提升了EBITDA 利潤率。

然而，在此次產業循環上行週期逐漸結束後，萬海可能會在前述航線面臨其他遠洋航運業者的激烈競爭，進而導致獲利能力的波動程度升高，特別是若萬海持續積極擴大其遠洋航線服務。因為萬海並未加入三大航運聯盟，且在全球遠洋航運服務中的市占率相對較低；且遠洋航線的波動性向來高於亞洲區間航線，萬海在產業循環下挫期間可能蒙受較大損失。

中華信評表示，萬海持續改善的獲利能力應可提高財務緩衝空間，以便在未來兩年因應突發性的波動。不過，貨櫃航運業超級上升循環週期的持續時間具有不確定性，萬海未來潛在船隊擴張計劃可能導致的較高借款槓桿均會對其信用指標形成限制。

若未來兩年萬海無法將本業現金流量對借款比維持在60%以上，或是將資本報酬率維持在10%以上，則中華信評可能會將萬海的評等展望調回「穩定」。