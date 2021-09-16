「棄都更轉危老」來了？前九月危老推案量超過都更

據住展雜誌統計，大台北地區今年截至9月15日止，都更推案量約852億元，反觀危老推案量卻已至854億元，不僅已超越去年全年推案量，更與都更呈現「黃金交叉」。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然危老重建需要100％所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便等諸多優勢，已成為民間老屋重建的新寵，並且出現排擠效應，未來都更推案量能恐會遭危老逐漸侵蝕。

住展雜誌統計資料顯示，今年截至9月15日止，都更推案量約852億元，比去年同期1,413億元銳減近四成，全年推案量已篤定比去年衰退。然而，危老推案量卻蓬勃成長，近期在「序東騰」、「敦仰」等指標案接力開賣挹注之下，將案量一舉推升至854億元，不僅已超越去年全年推案量554億元，更微幅超車都更。

何世昌分析，危老因容積獎勵明確、程序簡便快速、無最小基地面積限制，且整合鄰地又能獲得容積獎勵等諸多優惠條件，吸引民間大舉投入，所以推案量逐年成長。由於危老重建效率極快，甚至出現部份已整合完成的都更案「棄都更轉危老」情況，都更推案量能明顯遭受危老排擠，二者的天秤逐漸往危老傾斜。