Gogoro確定與空殼公司Poema合併 將赴美掛牌上市

先前有消息指出Gogoro計畫透過SPAC (特殊目的收購公司)形式，透過與空殼公司Poema Global Holdings合併，藉此加快在美國掛牌上市腳步，而在此次以「前瞻與回顧」為主題的活動上，Gogoro則是確認將在美國掛牌上市消息。

決定赴美掛牌上市，是為了爭取更多投資機會

在此次對外說明中，Gogoro確認與Poema Global Holdings合併，交易價格為23.5億美元 (650.5億元)，雙方合併後的新公司則會以Gogoro為稱，並且以股票代號「GGR」在美國納斯達克掛牌上市。

而透過此次合併且掛牌上市，Gogoro預計對外募股5.5億美元以上資金，其中包含以超額認購的私募增資 (PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5億美元，以及Peoma Global Holdings持有的信託資金3.45 億美元，總計將使Gogoro額外增資約新台幣152.2億元。

至於參與超額認購私募增資的投資人，則包含策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團GoTo Group，以及新加入與現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣國發基金、新加坡淡馬錫與早期投資人潤泰集團的尹衍樑博士。

Gogoro預計在2022年第一季完成與Poema Global Holdings合併，以及私募增資上市交易，同時募資取得款項將用於國際市場拓展，持續深耕Gogoro既有電池交換生態系統，並且持續研發智慧、永續的都會交通解決方案。

從台灣出發，讓全球看見台灣的Gogoro

Gogoro在台灣以睿能創意股份有限公司名稱設立，代表人為前HTC創意長，更早之前也曾參與打造微軟第一款家用遊戲主機Xbox，並且曾任微軟行動平台產品群創意總監的陸學森，主要業務為打造、銷售電動車亮，以及提供Gogoro Network電池交換能源網路服務。後來Gogoro更將能源網路業務拆分，並且額外成立電動車輛租賃媒和運輸使用需求的GoShare，本身則專注在技術與產品研發，並且提供銷售及後續服務，目前在台灣總計設立兩座工廠。

▲Gogoro創辦人暨執行長陸學森

最初時候，Gogoro分別獲得潤泰集團總裁尹衍樑、HTC董事長王雪紅投資，總計獲得5000萬美元的種子基金，並且在2015年獲得行政院國家發展基金投資，並且將資本額增加至1.8億美元。而在2017年更宣布取得第三輪投資，總計獲得3億美元資金，分別由新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Management、法國能源ENGIE集團，以及日本商社住友商事集團等單位投資。

而近期Gogoro更宣布與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作，雙方不僅將共同打造電動車輛，更計畫在印度合資共組智慧型電池交換網路公司，更與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場。在此之前，Gogoro已經分別與台灣山葉、宏佳騰、台鈴、摩特動力等業者合作PBGN聯盟，透過Gogoro授權使用其設計，讓業者能自行設計車輛外觀，或是像宏佳騰採用自有智慧儀表板設計，並且透過Gogoro Network電池能源網路，使其電動車輛藉由電池交換方式運作。

同時，從2015年開始銷售至今，Gogoro已經累計創造營收超過10億美元 (約新台幣300億元)，並且累積超過41萬個電池交換合約用戶，更累積完成超過2.1億次的電池交換次數，總行駛里程更超過39.1億公里，其中約節省了近3.2億公斤的二氧化碳排放量。

台灣大型新創獨角獸接連選擇離開台灣尋求投資機會，為的是什麼？

如同Appier (沛星互動科技)今年3月底選擇在日本東京證券交易所掛牌上市，成為日本2020財年度最大規模上市募股交易案，而非在台灣掛牌上市，Gogoro此次也未選擇在台灣掛牌上市，更採取與Poema Global Holdings合併方式，以更快腳步在美國掛牌上市，顯然也凸顯台灣市場對於新創產業媒和投資發展機會不高，另一方面也受到台灣政府對於電動車輛發展仍未有破釜沉舟的魄力。

其中包含過往提出統一電動車輛換電公規的政策無疾而終，原本針對目標在2035年停售傳統燃油機車，因此擴大補助更換電動車輛的政策，後來也變相成為鼓勵民眾購買燃油機車，甚至台灣機車市佔最高的光陽更希望維持其領先地位，並未考慮與Gogoro採用相同換電規格，因此也讓台灣換電使用模式難以統一。

因此在諸多壓力情況下，Gogoro其實也持續籌備布局海外市場發展目標，因此除了在2015年的CES展會上吸引諸多國際媒體、買家關注，後續更積極以車輛租賃使用方式與COUP合作，在歐洲等地區提供使用，後續更與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作，而在中國市場也宣布與雅迪和大長江，此次選擇在美國掛牌上市，更期望能藉此吸引更多投資機會，同時也尋求多發展可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》