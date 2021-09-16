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「藍鵲」輪通過試航 霧鎖金門海運備援再添生力軍

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「藍鵲」高速客船通過「布袋-金門」及「台中-金門」航線試航。圖／航港局提供
「藍鵲」高速客船通過「布袋-金門」及「台中-金門」航線試航。圖／航港局提供

交通部航港局今（16）日表示，「藍鵲」輪高速客船今日已通過「布袋-金門」、「台中-金門」二航線試航，繼今年3月「雲豹」輪之後再添一備援船生力軍，可投入協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場之旅客，能改搭乘高速客船快速返鄉或返台。

航港局表示，金門地區因無客運業者經營至臺灣本島的固定航線，每年霧季期間因濃霧使得機場能見度降低，導致機場暫時關閉，飛機無法起降，造成旅客滯留。航港局為維持離島交通不中斷，依「指定船舶運送業經營特定航線客貨運送補償及監督辦法」，以公告補償方式由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時之海運疏運作業，目前「臺中-金門」航線指定由「金門快輪」、「合富快輪」及「雲豹輪」執行；「布袋-金門」航線由「雲豹輪」執行。「藍鵲輪」通過試航後，未來可加入「布袋-金門」及「臺中-金門」2條航線之海運疏運作業，大幅提升霧鎖金門機場之海運疏運運能。

「藍鵲」輪高速客船，總噸位916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」（HVAC）可達五倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。

航港局進一步表示，高速船航行速度快，業者申請新增航線，會進行嚴格的航行安全審查，同時要求業者依所申請航線及營運規劃實際航行進行試航，航港局亦聘請專家學者一併登船協助把關，確保實際營運時無航安疑慮。

金門 航線 機場

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