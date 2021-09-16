歡慶台灣虎航七週年 虎將手作蛋糕初體驗一起慶生

台灣虎航（6757）自2014年9月26日開航第一條航線以來，搭載無數旅客飛往夢想的旅遊目的地，轉眼間，將於今(2021)年9月邁入第七個年頭；為了歡慶台灣虎航7歲生日，同為9月壽星的台灣虎航當家網紅虎將，除了公開七週年的系列活動外，也帶所有虎迷們回顧台灣虎航在不畏疫情的威脅下，執行的各樣行銷活動，且每個活動都能看到虎將奮力演出的模樣。

自2018年出道成為網紅，堪稱十八般武藝樣樣精通的虎將，過去不但曾和知名樂團一同唱歌跳舞拍MV、開巡迴見面會，甚至代表台灣到日本比賽。此外，台灣虎航也於今(16)日在官方臉書粉絲頁宣布虎將即將要出任務挑戰手作蛋糕，期許透過手作蛋糕滿滿的祝福心意，盼全球疫情早日獲得控制，在明年虎年各行各業都能迎來虎虎生風的好時光。

台灣虎航不僅培育虎將成為高人氣網紅外，台灣虎航更長期支持台北市立動物園動物認養計畫，自2015年起陸續認養了老虎、石虎及雲豹，為保育動物持續盡一份心力。近日動物園也喜事連連，除了剛結束命名活動的馬來貘之外，早在今年3月動物園也誕生了三隻石虎寶寶，經過保育員半年來的細心照料，石虎三胞胎的大哥及小妹都已到特有生物研究保育中心獨立生活了，而留在動物園內的二哥也將展開新生活，讓人充滿期待。

為了感謝虎迷們一路以來的支持，共同慶祝台灣虎航七週年，虎將也將大方送出七個手作蛋糕作為特別謝禮，凡於9月16日至9月18日活動期間，於台灣虎航官方臉書粉絲頁之活動貼文區，寫下任意七個愛虎將的理由，就有機會獲得虎將的手作4吋蛋糕一個。

而虎將的手作蛋糕最終完成品也將於9月26日台灣虎航週年慶當天，於台灣虎航官方臉書粉絲頁正式公開亮相，並於9月26日至10月31日間，於虎禮選電商平台限時限量販售虎將的手作蛋糕，更多相關訊息請見活動網頁。