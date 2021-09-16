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長榮酒店推振興加碼 多項優惠超有感

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
預訂長榮桂冠酒店(基隆)任一官網住房專案，並支付紙本五倍券，就送和平島公園及國立海洋科技博物館門票；另，持1,000元紙本五倍券消費咖啡廳自助餐，現場折抵1,400元，等同下殺7折優惠。圖／業者提供
預訂長榮桂冠酒店(基隆)任一官網住房專案，並支付紙本五倍券，就送和平島公園及國立海洋科技博物館門票；另，持1,000元紙本五倍券消費咖啡廳自助餐，現場折抵1,400元，等同下殺7折優惠。圖／業者提供

長榮酒店邀大家一起振興國內經濟，持振興券消費翻轉五倍好心情，五倍券消費最多享0元現金入住、餐飲抵用券12月30日前，全台六家長榮酒店聯合推出紙本振興五倍券「滿千送百」優惠方案，消費者預訂官網指定住房專案，並以紙本五倍券支付房費，立即享有房價折抵優惠，最高享有「0元現金入住」，與消費者一起享受久違的生活小確幸。

長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）共同推出1,000元紙本五倍券可折抵1,200元房價優惠，累計折抵，最高可持5,000元五倍券折抵6,000元房價。例如：長榮桂冠酒店（基隆）和平島住房專案，只要5,000元五倍券加銅板價99元，即可入住4人的海景家庭房，加贈早餐及和平島公園入園票，讓消費者輕鬆暢遊北台灣山海美景。

另外，坐擁美人湯浴的長榮鳳凰酒店（礁溪）將五倍券價值放大1.3倍，預訂官網純住房專案，即可適用於紙本五倍券滿千元折抵1,300元房價優惠，累計折抵後，專案價6,500元的雙人住宿只需支付5,000元紙本五倍券，等同享有0元現金入住優惠。

除此之外，想要享用美食又想省荷包，可別錯過各酒店餐飲優惠。持五倍券至長榮桂冠酒店（台中）或台糖長榮酒店（台南），享用多國百匯自助餐或經典中式佳餚，餐飲消費滿千元分別贈送價值3,000元及3,850元之餐飲抵用券，瞬間讓消費者餐價回本。

如果想立即擁有餐價折扣，還可以選擇長榮桂冠酒店（基隆）、長榮文苑酒店（嘉義）或長榮鳳凰酒店（礁溪），現場使用五倍券折抵餐飲消費，折扣後餐價最低下殺7折起，讓消費者輕鬆省更多。

持3,000元五倍券至長榮文苑酒店(嘉義)咖啡廳或大廳酒廊消費，可折抵餐價3,600元，再加碼送莫凡彼冰淇淋兩杯。圖／業者提供
持3,000元五倍券至長榮文苑酒店(嘉義)咖啡廳或大廳酒廊消費，可折抵餐價3,600元，再加碼送莫凡彼冰淇淋兩杯。圖／業者提供
長榮桂冠酒店(台中)將五倍券價值變大了，至館內各餐廳內用，單筆消費滿1,000元，贈送價值3,000元餐飲抵用券套組。圖／業者提供
長榮桂冠酒店(台中)將五倍券價值變大了，至館內各餐廳內用，單筆消費滿1,000元，贈送價值3,000元餐飲抵用券套組。圖／業者提供
活動期間至台糖長榮酒店(台南)各餐廳消費，憑發票享滿千元贈送價值3,850元餐飲抵用券套組（可累計贈送）。圖／業者提供
活動期間至台糖長榮酒店(台南)各餐廳消費，憑發票享滿千元贈送價值3,850元餐飲抵用券套組（可累計贈送）。圖／業者提供

長榮 五倍券 餐飲

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