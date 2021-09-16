全家新型態熟食區亮相 下午茶專門店年底前導入200店

全家（5903）下半年將斜槓下午茶專門店，以「微現做」概念，現場簡單調理、品質風味講究、方便快速外帶三大特色，每日現烤推出近10款中西式點心，打造多樣化的新型態熟食區，預計今年將擴大導入至200間販售店。

全家去年於限定店導入現烤中式千層餅、西式甜點麵包，帶動單店熟食區業績成長2成，且購買高峰集中於下午3點至5點，成為不少民眾下午茶點心首選。

全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，近期觀察發現現煮咖啡有超過3成民眾選擇於下午時段飲用，現煮茶飲銷售高峰更集中於下午2點過後，顯現便利商店已開拓出下午茶新藍海市場。

全家除瞄準烘焙白金擴大導入現烤點心販售店外，再結合咖啡黑金、茶飲褐金兩大商品，9月起將逐步於百間店推出私品茶現磨系列，全店再推出Let’s Café單品咖啡新口味「烏干達月亮山」，打造烘焙、咖啡、茶飲新成長曲線。

全家自去年開始擴大販售現烤點心商品，今年4月再攜手冠軍麵包師傅推手野上智寬所開立的「野上麵包坊」聯名合作，以販售日法經典麵包為主，曾創下開賣一個月銷售破萬顆成績，其中，以黑糖肉桂捲、葡萄司康、原味貝果最為熱銷，顯見消費者對甜點類烘焙品接受度最高，

此外，根據統計，台灣冷熱飲料店營業額去年高達近600億元，且營業額10年快速成長3倍。看好茶飲市場持續上揚趨勢，全家私品茶積極開發市場區隔化商品搶市，作為民眾午餐後或是搭配下午點心的選擇，特別瞄準上班族、小資族，主打以平價就可以喝到一杯講究品質的茶，即日起再於限定店舖推出私品茶「現磨系列」。

私品茶「現磨系列」由機器自動化切磨茶葉、現沖萃取，讓茶香不失散且風味更穩定，可享受到手沖口感，且可搭配牛奶製成奶茶，目前推出「蜜香紅烏龍」、「蜜香紅烏龍醇奶茶」、「梔子四季春」、「梔子四季春醇奶茶」四款商品，預計10月6日再推出期間限定果茶，使用金鑽鳳梨、愛文芒果製成，私品茶「現磨系列」即日起將擴大導入，今年預計達百間。