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北市熱門商圈捷運人流慘掉8成 店租金砍半望能復甦

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
受到疫情影響，熱門觀光商圈人流銳減。 本報資料照片
受到疫情影響，熱門觀光商圈人流銳減。 本報資料照片

受到疫情影響，熱門觀光商圈人流銳減，根據台北市捷運站流量統計，士林夜市、西門町、永康商圈的捷運站點，今年6月捷運搭乘人數較去年同期減少80%~88%，可看出區域內的店家生意受到嚴重衝擊，店租也明顯滑落，許多商圈都急需振興內需消費。

從捷運站的進出人次就可以看出商圈的興衰，北市士林夜市商圈的劍潭站，今年6月出站人次剩12.8萬人，年減87%；西門町商圈捷運西門站出站人次27.6萬人次，年減88%；永康商圈的捷運東門站出站人次14.9萬人，年減8成。

根據實價資料顯示，過去西門町最高單價實價租金每坪月租約2萬元，有些徒步區的熱門店面租金也可達2萬元以上，不過今年以來實價租金最高一筆，每坪租金單價約一萬元，且還是不到10坪的租賃案件，以西門町實價揭露的租金行情來看，今年這筆最高單價的租賃案件，僅排名西門町的第16高價案例，不僅租金修正趨勢明顯，整體西門町空置狀況仍相當嚴峻。

信義房屋專案經理曾敬德表示，越依賴國際旅客消費的商圈，受影響的程度越大，這波反而以內需型的商圈店面相對穩健，尤其是白天有上班族、晚上有附近住戶消費、周末有觀光客的小商圈，生意還能維持穩定；雖然疫情重創部分商圈商機，但適時的租金修正，若能吸引更多業種進駐，等待疫情回穩後，還是有希望。

店面租金 捷運 疫情

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