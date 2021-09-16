用路人防疫不鬆懈 遠通電收守護全台抗Delta

Delta病毒來勢洶洶，中央呼籲民眾中秋節連假期間，全民防疫不鬆懈。今年本土疫情嚴峻，無紙化、免出門、避免群聚等各項服務都是考量要點。ETC助政府中秋連假疏運第一線把關，持續全天候守護全台用路人，開車族可申請eTag銀行自動儲值，除了可避免漏繳國道通行費外，同時響應環保，亦可申請透過e-mail接收電子繳費通知。

全台面臨降級後首迎第一波連假到來，各縣市紛紛強化防疫升級等相關措施，除公共場所清消頻率提升外，交通方面也是防疫重點的一大關鍵。今年中秋連假國道車流量恐激增為平日的1.4倍，民眾跨縣市移動的機率也將大幅度增高，民眾必要開車外出時，應加強留意避免接觸感染的風險，為強化行車防疫措施，除可善用1968 APP查詢即時國道路況外，亦可下載ETC APP查詢扣款交易紀錄等。

除外，下載註冊uTagGO APP可直接將eTag自動儲值，以及eTag智慧停車服務一次通通辦到好，更是最佳的選擇。 9月起全台六都加五縣市全面啟用eTag智慧停車路邊停車費代扣繳，北北基桃生活圈一路往南，從雙北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等全台六都，以及基隆市、新竹市、苗栗頭份市、嘉義太保市、屏東縣路邊停車費都能直接用eTag代扣繳。另外，全台還有超過900場uTagGO合作停車場，民眾只要申辦服務完成後，即可直接零接觸進出使用，繳費還可免下車取票投幣。開車族完全可靠uTagGO APP搞定行車大小事。

各地方縣市已陸續限制中秋戶外烤肉活動，不少百貨商場也跟進推出零接觸服務讓民眾購物更加安心，如SOGO百貨忠孝店、敦化店、復興店、天母店已全面啟用eTag智慧停車服務，民眾消費還可累積(HAPPY GO)點數，防疫安心又能省荷包。

最後呼籲中秋連假期間避免外出人擠人，除建議外食族餐飲少內用改外帶，亦可選擇購物免下車取貨服務。uTagGO今年首次與愛買量販店攜手合作，為開車族推出「免下車快取服務」，民眾只要登入uTagGO APP一指下訂，就能將五星級日本燒肉名店烤肉禮盒帶回家。南雅店、桃園店、水湳店已全面加入，民眾趕快把握機會登入uTagGO APP搶好康訂購美食居家防疫過中秋。