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萊爾富攜手車麗屋 成立萊到店服務大聯盟

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導
萊爾富攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（左）及車麗屋董事長卓豐閔（右）一起出席開幕活動。潘俊宏／攝影
萊爾富攜手車麗屋板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，萊爾富董事長汪亦祥（左）及車麗屋董事長卓豐閔（右）一起出席開幕活動。潘俊宏／攝影

萊爾富瞄準品牌跨界帶來新火花，昨（15）日特別於車麗屋板橋店舉行商業創新合作的聯合開幕記者會，萊爾富董事長汪亦祥、車麗屋董事長卓豐閱、露天總經理曾薰儀，皆出席剪綵活動。萊爾富表示本次活動重點策略在於客流引導、服務延伸以及增加店點。

這是繼去(2020)年7月「萊爾富」攜手汽車百貨「車麗屋」打造複合新店型後，再度攜手車麗屋於板橋店成立首家「萊到店服務大聯盟」，將超商的包裹寄取與繳費代收等新服務搬進汽車百貨。

萊到店服務大聯盟，主要是將包裹寄取、繳費代收與門市商品銷售三大服務內容，透過超商專業人才培訓、設備與技術支援，提供給各行各業的企業主或有興趣的個人戶一同加入聯盟。

對於企業主而言，不僅可增加原店收益與提升來客數，店內新增的服務更貼近生活，消費者的黏著度也會更高，且無論包裹寄取或繳費，報會員手機號碼或出示Hi-Life VIP APP會員條碼所累積的會員點數制度，都和萊爾富門市消費是一樣的，消費者能一站式滿足各項需求；對於個人戶而言，則能以較低的聯盟合作投資，取代現行連鎖超商加盟制度相對較高的成本。

汪亦祥表示，未來除了與車麗屋合作外，亦考慮跟其他品牌合作，但目前還在談，尚未簽約。同時，希望透過異業結盟，能融合不同類別來客，像車麗屋客單價較高約每單3000元，若顧客能習慣消費時購買咖啡，則能與萊爾富相輔相成。未來會在透過相關策略讓經濟規模進一步擴大，年底再公布相關訊息。

萊爾富表示，首先，透過客流引導，導入萊爾富原有顧客，預計將為車麗屋導入其原本來客數之四成；其次，透過服務延伸，使雙方服務更為周全；其三，能增加萊爾富店點，又可節省展店成本。

萊爾富表示，以上第一階段完成後，將會進入第二階段，也就是將車麗屋商品導入萊爾富，萊爾富店內商品擴增，提供更豐富選擇。

再者，透過共享數據、共生會員，與車麗屋共同經營會員。目前還是各自經營會員，預計明年Q2打通會員。

萊爾富表示未來將在萊爾富開設車麗屋專區，且車麗屋可以代替萊爾富取貨，透過異業結盟，增加彼此會員，且車麗屋板橋店附近沒有萊爾富，無增加競爭問題，主要是看中這家店集結了住宅型及幹道型商圈。

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