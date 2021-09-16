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新店寶高園區招商不順 市府：第二波有多家業者探詢

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新店寶高園區第一波招商僅有7業者通過，招商不如預期。圖／新北市經發局提供
新店寶高園區第一波招商僅有7業者通過，招商不如預期。圖／新北市經發局提供

新店寶高智慧產業園區共規畫77個廠房單元，第一梯僅有7家通過審核，部分廠商仍在觀望中，主因是認為租金比預期中的高。新北市經發局回應，寶高園區是全新大樓，不能與3、40年老廠房相提並論，且園區內還有電梯、餐廳、管理中心等附屬設備，租金已是有所折扣，第二梯次招商已放寬條件，目前已有多家廠商探詢。

寶高智慧產業園區特別留了5個單元後續要做青創空間，所以第一階段共招租72個單元，不過僅有8家廠商投標，最後7家通過審查，外界好奇園區是否有不足之處，導致招商不如預期。

新北市經發局招商科長林芳良分析，寶高園區的廠房租金與周邊新大樓行情相當，但許多業者當初可能以為政府設置的科技園區租金應該會相當低，與他們心中預期有所差距，所以沒有在第一階段就投標。

林芳良解釋，新店寶高園區不只是新大樓，還有電梯、餐廳、管理中心，有安全又便利的工作環境，企業若在此設廠辦可獲得許多附加價值，所以在租金方面也不應與一般老舊的3、40年老廠房相比，價格會略高一些，但其實已經有所折扣。

林芳良提到，另外在第一階段招商時，園區內也還在整修，當時業者尚無法了解完工後的全貌，所以有部分廠商選擇觀望，但現在園區工程已全部完成，內部美侖美奐，相信接下來招商將能吸引更多業者投標。

經發局指出，目前已調整第2波招商規定，業者此次可設置研發中心，不像第一波招商須有工廠登記，只要符合乙種工業區用途皆能投標。

經發局表示，市府此次也祭出租金折扣，包括設置檢測中心、實驗室有75折優惠、標準廠商6折，若企業在此成立營運總部，還可享最高5折租金優惠，近日已辦過說明會，有多家廠商釋出意願，主動探詢。

新北市府在第二波招商放寬條件，已吸引多家業者主動探詢。圖／新北市經發局提供
新北市府在第二波招商放寬條件，已吸引多家業者主動探詢。圖／新北市經發局提供

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