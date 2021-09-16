已拆3.5萬坪！塭仔圳空拍曝光「鐵皮屋不見了」

新北市塭仔圳市地重劃第一區自動搬遷期僅剩2周，新北市地政局表示，區內民眾皆陸續搬遷，包含新莊區中正路上知名海鮮會館、大型寵物用品店也已完成點交。新北地政局釋出空拍現況，可看見許多鐵皮屋不見了，地坪重見天日。

地政局表示，感謝配合搬遷的民眾，也呼籲尚未點交的建物請當事人把握時間，市府將於9月28日後全面施工並進場拆除所剩地上物。

新北地政局表示，為掌握區內拆除狀況，工程單位每兩周以空拍記錄新北大道、泰林路、三和路等要道，6至8月的空拍對比即可發現巨大變化。統計至9月13日止，工程單位拆除點交建物約3.5萬坪，另外加上多處民眾自拆建物，讓塭仔圳開發逐漸出現雛形。

新北地政局長康秋桂表示，塭仔圳開發延宕了50年，歷經多任市長，去年市長侯友宜大力推動塭仔圳重劃案，第一區重啟至今也滿一周年，區內多數民眾皆相當配合搬遷。

地政局表示，民眾申請建物點交，依自治條例規定，除自行拆除外，亦可清空屋內物品後於9月28日前騰空點交予市府拆除，不需額外收費，倘區內民眾未於9月28日前完成點交，原具有領取自動搬遷獎勵金資格的建物將無法再行申領，民眾宜注意自身權益。